Новый маршрут включили в список автомобильных путешествий по России

Автомобильный маршрут «Легенды Дагестана» появился на национальном туристическом сайте путешествуем.рф. Маршрут, рассчитанный на пять дней, позволит туристам познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями республики.

© «Это Кавказ»

«Дагестан приглашает любителей путешествовать на автомобиле на свой первый верифицированный автотурмаршрут „Легенды Дагестана“ — он рассчитан на пять дней и обещает знакомство с историей, культурой, традициями и бытом самого многонационального региона России», — сообщается в телеграм-канале Центра стратегических разработок.

Маршрут протяженностью 520 км включает в себя достопримечательности Махачкалы, Ирганайское водохранилище, аул Гуниб, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, хребет Салатау с пещерой Нохъо, а также магалы Дербента и крепость Нарын-кала.

Всего на сайте доступно 119 автомобильных туристических маршрутов в 64 регионах. Их общая протяженность превышает 42 тыс. километров, они охватывают свыше 1,5 тыс. достопримечательностей.

Помимо «Легенд Дагестана» на портале представлены маршруты по другим регионам СКФО: «Сказочная Карачаево-Черкесия» и «По пути древних цивилизаций» в Карачаево-Черкесии, «В стране башен и легенд» в Ингушетии, «Горизонты России» в Ставропольском крае и «Три ущелья в Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус».