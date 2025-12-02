Почему упал спрос на отдых в Сочи

Отдых в Сочи в предстоящие новогодние праздники обойдется туристу существенно дороже, чем поездка в Египет, сказал НСН Сергей Голов.

Сочи заметно уступает Египту по уровню сервиса, при этом поездка туда в предстоящие новогодние праздники обойдется дороже зарубежного направления, заявил в беседе с НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Спрос на туры в Сочи в зимний период упал на 10-15% относительно показателей 2024 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Тенденцию связывают с ростом цен, возросшей конкуренцией с другими курортами, а также возможным «насыщением» рынка Сочи после прошлогоднего ажиотажа. Голов допустил, что направление не выдерживает конкуренции с зарубежными вариантами.

«Сочи на Новый год стоит дороже, чем съездить в Египет. Вот и вся причина. Сочи проигрывает своей жадностью. Нет смысла сравнивать стоимость на Сочи с показателем прошлого года. Сейчас можно улететь на Новый год в Египет с семьей, и это будет дешевле, чем поехать семьей в Сочи. Однако дело не только в стоимости, но и в сервисе: обслуживании, питании. Целая цепочка позиций, в которых Сочи проигрывает. Вроде должно быть дешевле, но получается, что сервис хромает, питание страдает, номера маленькие, а ценник такой, будто вы приехали в гости к шейху», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, средняя стоимость отдыха в Сочи вдвоем в новогодние даты стартует от 200 тысяч рублей.

«Владельцы пансионатов и гостиниц не хотят уступать, до последнего будут вымучивать эту стоимость. Поездка в Сочи на двоих выйдет тысяч в 200. В Сочи люди едут из-за теплой погоды, Солнца и на горные лыжи. Помогает частный сектор, который конкурирует с объектами развлечения», - сказал Голов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил «Радиоточке НСН», что цены на туры в новогодние каникулы выросли всего на 5-6 %.