Что посмотреть в Александрове

Автор​‍​‌‍​‍‌ канала «Параллельная Россия» рассказывает о том, почему ей так нравится приезжать в Александровскую слободу. Экскурсоводы здесь рассказывают об Иване Грозном по-особенному, а после можно съесть горячие блинчики с медом на закатной набережной.

© ГлагоL

Первое — это близко: чуть больше двух часов на электричке от Москвы — и ты уже в тихой Владимирской области. В Александровской слободе всегда приятно гулять, там красиво и есть на что посмотреть.

Второе — все очень просто. Необязательно идти с экскурсией, можно прийти и погулять просто так. Территория небольшая, поэтому погружение в историю не утомляет. А еще известно, что это одна из столиц опричнины Ивана Грозного.

Экскурсоводы тут рассказывают о Грозном без привычного акцента на злодеяния. Чаще всего говорят, что он сделал для государства: проводил реформы, крепил границы, развивал культуру.

Образ царя до сих пор привлекает туристов, а значит, кормит город. К тому же, многие смотрят на ту эпоху через призму фильма «Иван Васильевич меняет ​‍​‌‍​‍‌профессию», поэтому не воспринимают это время так остро.

Также «ГлагоL» советовал Плес для спокойного отдыха. Туман над рекой, вкусные пирожки с рыбой и тихая красота этого места способны вернуть душевное равновесие всего за пару дней.