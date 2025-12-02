Что посмотреть в Александрове

Александров: город, где история не давит, а увлекает
Автор канала «Параллельная Россия» рассказывает о том, почему ей так нравится приезжать в Александровскую слободу. Экскурсоводы здесь рассказывают об Иване Грозном по-особенному, а после можно съесть горячие блинчики с медом на закатной набережной.
Первое — это близко: чуть больше двух часов на электричке от Москвы — и ты уже в тихой Владимирской области. В Александровской слободе всегда приятно гулять, там красиво и есть на что посмотреть.
Второе — все очень просто. Необязательно идти с экскурсией, можно прийти и погулять просто так. Территория небольшая, поэтому погружение в историю не утомляет. А еще известно, что это одна из столиц опричнины Ивана Грозного.
Экскурсоводы тут рассказывают о Грозном без привычного акцента на злодеяния. Чаще всего говорят, что он сделал для государства: проводил реформы, крепил границы, развивал культуру.
Образ царя до сих пор привлекает туристов, а значит, кормит город. К тому же, многие смотрят на ту эпоху через призму фильма «Иван Васильевич меняет профессию», поэтому не воспринимают это время так остро.
Также «ГлагоL» советовал Плес для спокойного отдыха. Туман над рекой, вкусные пирожки с рыбой и тихая красота этого места способны вернуть душевное равновесие всего за пару дней.