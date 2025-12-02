Отели Кубани признали лучшими в 14 номинациях Национальной гостиничной премии

Кубанские отели и отельеры признаны лучшими в 14 из 40 номинаций Национальной гостиничной премии. В церемонии награждения приняли участие руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители турбизнеса, отраслевых ассоциаций и администраций городов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Результаты Национальной гостиничной премии – не просто профессиональный успех отрасли, но и признание наших гостей, которые голосуют доверием и возвращаются к нам снова. В Краснодарском крае работают более 10 тысяч средств размещения, ежегодно открывается порядка 40 новых. Сегодня запрос отдыхающих стремительно растет – они ждут качества, безопасности, цифрового удобства, персонального отношения. И важно, что наш гостиничный бизнес не только соответствует этим ожиданиям, но во многом предвосхищает их, задавая высокую планку для всей страны, – прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Жюри и экспертная коллегия конкурса оценивали претендентов по ряду критериев. Победителей определили по итогам трехэтапного отбора. Всего в финал вышли более 170 номинантов из 35 регионов. Среди них такие участники от Краснодарского края, как: «Лучший малый отель» – Hills Polyana Hotel в Сочи, «Лучшая концепция отеля» – хилинг-отель Green Flow в Сочи, «Лучшая концепция здорового образа жизни» – RODINA Grand Hotel&SPA в Сочи, «Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями» – город-отель «Бархатные сезоны» в Сириусе. Победители в других номинациях: «Лучшая инновация в отеле» – Rosa Springs в Сочи, «Лучший ландшафтный дизайн» – HILLS POLYANA Hotel & SPA в Сочи, «Лучший проект реконструкции отеля» – Фристайл Роза Хутор в Сочи, «Лучший spa-отель» – Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе, «Лучший санаторий» – Life Balance hotel Rosa Springs в Сочи, «Лучший ресторан в отеле» – ресторан МЕД kitchen & bar в Hills Polyana Hotel в Сочи. В номинации «Лучший горнолыжный отель» победил Ski Inn Rosa Khutor SPA Hotel в Сочи, «Лучший семейный отель» – санаторно-курортный комплекс Bridge Resort в Сириусе, «Лучший отель категории «пять звезд» – «Метрополь Гранд Отель» в Геленджике. «Персоной года» стала генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Sochi Ирина Соколова.

