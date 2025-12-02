На Ставрополье в ближайшие три года появятся четыре новых санатория

17 новых санаториев планируется открыть в разных регионах России к 2029 году., в том числе четыре — в Ставропольском крае. По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, большинство новых здравниц будут находиться под управлением несетевых операторов.

«До конца 2028 года заявлены к открытию порядка 17 санаториев с суммарным номерным фондом в 6 311. Наибольшая девелоперская активность сосредоточена в Краснодарском крае (6 объектов) и Ставропольском крае (4 объекта). Остальные 7 санаториев равномерно распределены по одному в следующих регионах: Алтайский край, Камчатский край, Ленинградская область, Республика Крым, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Тюменская область», — сообщили в пресс-службе Nikoliers.

Исследование санаторно-курортного сектора страны, проведенное консалтинговой компанией, показало, что санатории становятся привлекательным активом для инвестиций и значимым сегментом внутреннего туризма. При этом, подавляющее большинство действующих и планируемых к открытию объектов управляется не сетевыми компаниями, а локальными операторами.

Эксперты также отмечают тенденцию к увеличению среднего номерного фонда на санаторных объектах: в новых здравницах с 2025 по 2028 год он увеличится в 3 раза — с текущих 126 до 371 номера на объект.

Мониторинг санаторно-курортного сектора выявил омоложение аудитории здравниц, сокращение средней продолжительности пребывания в санаториях и спрос на гибкие форматы оздоровительных туров.