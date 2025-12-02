Опубликован топ-10 регионов России по турпотоку

Свердловская и Тюменская области вошли в топ-10 регионов России, которые с января по октябрь посетило наибольшее число туристов — 1,7 млн и 1,5 млн человек соответственно.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, общее число турпоездок по стране за десять месяцев достигло 76,2 млн, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства России.

Традиционно наибольшее количество турпоездок приняли Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В рейтинге также оказались Татарстан, Крым, Ставропольский край.

Ранее в Свердловской области рассказали о дальнейших планах по развитию международного бизнес-туризма.