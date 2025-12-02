Страховщики готовы платить пассажирам за «ковры» в аэропортах

Лишь 10% покупателей авиабилетов приобретают заодно и страховку на случай задержки рейса. Такими данными поделился на прошедшей вчера в Москве конференции «ТревелХаб» зам. гендиректора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

© tourdom.ru

До прошлого года страховки пассажирам продавались по схеме opt-out, то есть изначально включались в цену билета, а чтобы отказаться от этого сервиса, нужно было снять соответствующую «галочку» при бронировании. Такие «бессознательные» покупки обеспечивали страховщикам большие объемы реализации – полис приобретали до 50% клиентов. Но с 2024-го, с подачи Роспотребнадзора авиаперевозчиков стали наказывать по суду за подобную практику. А в сентябре этого года вступил в силу закон, запрещающий автоматическое навязывание покупателям страховок и других допуслуг. Сервис стал добровольным и его продажи заметно снизились.

Чтобы не терять рынок, страховщики проявили лояльность. Та же «АльфаСтрахование», желая «показать клиентам ценность продукта», сделала частью страхового покрытия задержки рейсов более 3 часов из-за «ковров» в аэропортах. Подобные ситуации считаются форс-мажором, и прежде не включались в полисы. «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», распространила страховку на случай «ковров» не только на регулярные, но и на чартерные перелеты, а также на потерю стыковок.

Сейчас основное бремя компенсаций туристам при временных закрытиях воздушного пространства над аэропортами несут туроператоры – в этом году они уже потратили на такие цели более 10 млрд руб. Если клиенты будут покупать больше страховок, включенных в турпакеты, вынужденные траты турбизнеса никуда не денутся. Но у туристов будет меньше стресса.

Как поясняют страховщики, полис на случай задержки рейса – дополнительный бенефит, который призван снизить у пассажиров негатив при сбоях в расписании вылетов, но не лишает возможности компенсации от авиаперевозчика или туркомпании.

Если спрос на страхование пассажиров будет расти, логично предположить, что у страховщиков появится соблазн увеличить цену полиса. Сами они пока комментируют тему уклончиво:

«Стоимость зависит от многих факторов, но продукт не должен быть убыточным для страховых компаний. Основная проблема – аккумуляция риска, ведь в случае “ковров” в нескольких аэропортах за выплатой может одновременно обратиться большое число пассажиров», – поделилась мнением с порталом «ТурДом» директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

А представитель «АльфаСтрахования» привел цифры уже совершенных его компанией выплат: на пике «ковров», только за 2 месяца – в июне и июле их пришлось сделать больше, чем за весь 2024 год.