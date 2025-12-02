S7 отменила сервисный сбор за билеты для части пассажиров

S7 отменила спорную практику по взиманию сервисного сбора при покупке билетов пассажирами из числа инвалидов и их сопровождающих, а также из многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

© tourdom.ru

Надзорное ведомство проверило работу S7 и выявило нарушения в части обслуживания клиентов перевозчика.

«Установлено, что при оформлении льготных билетов через контактный центр авиакомпании начислялся сервисный сбор в сумме 350 руб. за каждый сегмент перевозки, в том числе при покупке билетов пассажирами из числа инвалидов и их сопровождающих, а также из многодетных семей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Правовой анализ подтвердил, что подобная коммерческая практика создает необоснованные барьеры и прямо ограничивает права особых категорий пассажиров, гарантированные им действующим федеральным законодательством.

На основании выявленных нарушений транспортный прокурор направил официальное представление генеральному директору авиакомпании с требованием устранить противоречия. В ответ на претензии надзорного органа руководство перевозчика инициировало изменения во внутренних регламентах, полностью исключив взимание указанного сбора для льготников при работе с контакт-центром.

Ранее у транспортной прокуратуры появились претензии к «Уральским авиалиниям» из-за сложностей с возвратом билетов по болезни. Надзорное ведомство пытается через суд заставить авиакомпанию отказаться от обязательного наличия в медсправке подписи и печати завотделением или главврача больницы, куда обращался пассажир. Рассмотрение дела инициировано после жалобы клиента перевозчика и назначено на декабрь.