Власти Ямала назвали сроки открытия курорта «Рай-Из»

Первую очередь горнолыжного курорта «Рай-Из» планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. В этом заверили власти Ямала.

Соответствующий вопрос властям задала жительница Ямала под постом-анонсом прямой линии главы региона Дмитрия Артюхова в социальных сетях.

— Несмотря на всю сложность объекта, ввести комплекс в эксплуатацию (1-ю очередь курорта) планируется в 2028 году, — подчеркнули в департаменте экономики округа.

Проект курорта предусматривает более 11,5 километра горнолыжных трасс различной сложности — от учебных склонов до «чёрных» трасс для опытных спортсменов. Также будут построены современные канатные дороги, в том числе гондольная линия протяжённостью более двух километров и кресельный подъёмник.

В инфраструктуру «Рай-Иза» войдут отели категории 3–4 звезды, SPA-центр на 300 мест, банный комплекс, сноупарк, зоны вечернего катания и аквазоны для семейного отдыха. Курорт будет соответствовать уровню ведущих мировых туристических комплексов.

Ранее сообщалось, что в Харпе начали строить мост через Собь для подъезда к «Рай-Из».

.