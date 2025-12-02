Туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост по итогам 10 месяцев 2025 года. Согласно официальным данным, число внутренних поездок за этот период увеличилось на 4,8%, достигнув отметки в 76,2 млн. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что положительная динамика сохраняется даже в традиционно сложные месяцы межсезонья, что указывает на уверенное развитие внутреннего туризма. При этом традиционные туристические центры сохраняют лидерство по посещаемости. Наибольшее число путешествий пришлось на Москву (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В первую десятку также вошли Московская область, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Республика Татарстан, Крым.

Отдельного внимания заслуживает динамика роста в ряде субъектов. Наибольшее увеличение турпотока зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике, где показатель вырос в 2,3 раза, а также в Республике Адыгея, Тверской области, Калмыкии и Чукотском автономном округе, где прирост составил от 46 до 65%.

Министр экономического развития Максим Решетников также подтвердил устойчивый тренд на диверсификацию туристических маршрутов. По его словам, крупные курорты успешно развивают круглогодичный формат за счет событийных мероприятий, а интерес иностранных гостей постепенно смещается с классических маршрутов по двум столицам в сторону Краснодарского края, Татарстана и Дальнего Востока.