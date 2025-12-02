Специалист объяснил, к чему приведет безвиз с Китаем

Отмена виз для граждан Китая способна увеличить поток туристов в Россию в полтора-два раза. Об этом рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин – он назвал решение о безвизе долгожданной новостью для отрасли.

«Введение Россией безвиза для китайских граждан – долгожданная новость для нашей туристической индустрии. Самостоятельный турпоток из Китая в Россию может увеличиться в 1,5–2 раза с учетом деловых поездок», – заявил эксперт.

Брагин отметил, что рост числа туристов благоприятно отразится на загрузке отелей, особенно в периоды низкого спроса между сезонами, пишут «Известия».

Эксперт перечислил наиболее востребованные у китайских путешественников направления. В первую очередь их интересуют крупнейшие города – столица и Санкт-Петербург. Высоким спросом пользуются приграничные территории – Приморье и Амурская область.

Напомним, Россия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут находиться в РФ в течение 30 дней для туристических и деловых целей.