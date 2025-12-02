Какие направления для поездок на праздники стали популярнее в этом году

Аналитики проанализировали отельные бронирования на зимние каникулы в российских и зарубежных городах и рассказали, какие направления в эти праздники стали гораздо популярнее, чем в прошлом году. RT ознакомился с результатами исследования.

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, топ отечественных локаций, которые стали значительно популярнее в эти новогодние праздники, возглавил Домбай.

«В посёлке рядом с горнолыжным курортом оформлено на 110% больше отельных заказов, чем в прошлогодние зимние каникулы. На номер там россияне тратят порядка 14,4 тыс. рублей в сутки», — рассказали специалисты.

Отмечается, что на второй строчке оказался Псков, доля которого выросла на 33%; жильё в каникулы бронируют в среднем за 8,3 тыс. рублей в сутки.

Третье место занял Краснодар, где будут отдыхать в начале зимы на 30% больше туристов, добавили эксперты.

Как объяснили представители компании, за номер в отелях там предпочитают отдавать 9,7 тыс. рублей в сутки.

«Также вырос интерес россиян к отдыху в Великом Новгороде (+27%) и Пятигорске (+24%). Гостиницы в курортном городе в Ставропольском крае бронируют в среднем за 8 тыс. рублей в сутки, а в Великом Новгороде — за 11,1 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.

Среди зарубежных направлений заметнее всего по сравнению с новогодними каникулами 2025 года выросла популярность Токио: доля столицы Японии в общем объёме зарубежных заказов увеличилась практически втрое (+188%), объяснили аналитики.

Кроме того, больше стали обращать внимание на Абу-Даби: вероятно, туристы ищут альтернативы дорогому Дубаю, так что число бронирований в столице ОАЭ выросло на 150%, добавили в сервисе.

На третьем месте в списке зарубежных городов, ставших своеобразными тревел-открытиями этих новогодних праздников, оказался Шанхай, заключили в компании.

