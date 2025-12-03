Туроператоры предупредили о росте цен в гостевых домах Крыма и Севастополя

У владельцев гостевых домов остался ровно месяц на то, чтобы узаконить свой бизнес. Как предполагают туроператоры, зарегистрированные гостевые дома определенно станут дороже.

В ближайшем будущем гостевой бизнес в Крыму и Севастополе коснутся существенные изменения и удорожание стоимости проживания. Закон о гостевых домах уже вступил в силу. Теперь их владельцы должны оборудовать помещения должным образом и официально зарегистрировать свою коммерческую деятельность. На это у собственников бизнеса есть ровно месяц.

В среде туристических операторов считают, что нововведения непременно отразятся на цене. Но в сравнении с номерами в гостиницах и отелях гостевые дома все же в более выигрышном положении, считает туроператор Анна Купфер.

«Гостевых домов стало больше, они лучше, разнообразнее. Этот сегмент дешевле, молодежь предпочитает данное размещение. Например, в гостинице за какие-то дополнительные услуги надо доплачивать. Гостевой дом снял - есть какие-то плюсы в виде мангала, костра, бассейна - это все уже входит в стоимость проживания. И плюс размещение, квадратура больше, а стоимость при этом невысокая», - перечислила она преимущества в комментарии «Звезде».

С теми, кто попытается сдавать жилье по старой «серой» схеме, перестанут сотрудничать площадки бронирования. Они не смогут рекламировать свои услуги и находить клиентов на интернет-ресурсах.

Кроме того, управление туризма готовит рейды и выездные проверки. По предварительным оценкам туротрасли Севастополя, более 400 объектов готовы уже сейчас «выйти из тени».

В июне этого года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что закон о гостевых домах не отразится на ценах в целом. Но стоимость проживания будет увеличиваться, если власти регионов будут повышать цены на коммунальные услуги.