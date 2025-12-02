Новый год в Калининграде: сколько придется заплатить за отдых

Самый западный регион страны вошел в топ-пять популярных мест для проведения новогодних праздников. Об этом сообщили сразу несколько сервисов по бронированию жилья. В Калининград россияне собираются в среднем на пять дней, а стоимость туров в отдельных случаях может превышать 170 тысяч рублей. За сколько реально можно отдохнуть на русской Балтике, посчитал спецкор "РГ".

Глубина бронирования на новогодние праздники уже составляет 80%. Места в популярных калининградских отелях и гостиницах еще есть, но их немного. Рекорды по популярности по-прежнему бьет побережье - города Зеленоградск и Светлогорск, а также сам Калининград. Цены к новогодним праздникам заметно "подкрутят". Если сейчас номер в центре Калининграда можно забронировать за пять-семь тысяч рублей в сутки, то после 29 декабря стоимость вырастет в два раза. То же касается и перелета. В декабре билеты из Москвы и Санкт-Петербурга до аэропорта Храброво и обратно стоят в среднем 18 тысяч рублей с багажом в 24 килограмма. На период январских выходных за аналогичный перелет нужно будет заплатить уже более 30 тысяч.

Эксперты отмечают, что это напрямую влияет на стоимость туров в регион, поскольку операторы закладывают в них все издержки. "Мы получили последнюю статистику от АТОР и можем ее подтвердить. Уже сейчас стоимость самого дешевого десятидневного путешествия в Калининградскую область составляет больше 60 тысяч рублей на одного человека. Сюда входят проживание в бюджетной гостинице, перелет и завтраки. Если хочется более комфортабельный вариант размещений в пятизвездочной гостинице, то стоимость тура увеличивается до 150-170 тысяч рублей", - прокомментировала представитель турфирмы Ольга Себелева.

К этому следуют прибавить другие траты. Трансфер из аэропорта обойдется в 1,2 тысячи рублей за такси, в 450 рублей за каршеринг и в 140 рублей за автобус. Передвигаться по Калининграду лучше на общественном транспорте, стоимость проезда в котором составляет всего 40 рублей. Средний чек в кафе и ресторанах - около 800 рублей. В столовых можно пообедать за 350 рублей. Цены на экскурсии начинаются от полутора тысяч рублей с человека. В итоге если посчитать все траты, то отдохнуть в регионе вряд ли удастся меньше чем за сто тысяч рублей.

Более дешевые альтернативы организованным турам есть, но без подводных камней тут тоже не обошлось. Да, аренда квартиры обходится дешевле - примерно в 3,5 тысячи рублей в сутки. Но бронировать такие варианты нужно заранее. "Если честно, то цены на жилье в Калининградской области удивили. Они оказались выше, чем на Кубани, даже в разгар сезона. Кроме того, предлагаемые варианты нужно проверять. Мне, например, попалась квартира, где в ноябре не работали батареи, а обогревателя не было. Пришлось быстро решать все вопросы с хозяйкой, чтобы не замерзнуть. Батареи, конечно, отрегулировали, но на это ушло два дня. Я бронировал квартиру на длительный срок, и такая аренда обошлась в 40 тысяч рублей. Деньги немалые, даже с учетом удобного расположения на Московском проспекте", - поделился своей историей турист из Туапсе Виктор Токарев.

Сэкономить можно и на экскурсиях. Сегодня предлагают много вариантов самостоятельных путешествий, в числе которых - новый автомаршрут "Восточное кольцо". Его главная особенность - в максимальной концентрации орденских замков, старинных кирх, необычных смотровых и водонапорных башен, а также в довоенных немецких особняков. У каждого объекта установлены информационные щиты, которые помогут получить всю информацию.

Протяженность трехдневной поездки составит 405 километров. С учетом аренды машины, бензина и ночевки в Черняховске путешествие обойдется в 10 тысяч рублей без учета питания и входных билетов.

"Калининград всегда был одним из популярных направлений за счет исторического и познавательного туризма. В последнее время регион все чаще ассоциируется с гастрономией. Россияне часто возвращаются сюда повторно. Развивается и сам бренд Калининградской области", - отметил в беседе с "РГ" президент Российского союза туроператоров Илья Уманский.

Все это играет на руку региональной экономике. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем трат туристов перешагнул отметку в 25,2 миллиарда рублей, что более чем на 27% превысило аналогичные показатели прошлого года.