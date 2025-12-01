Пассажиры пожаловались на новый терминал в аэропорту Мурманска

Спустя буквально неделю после запуска нового терминала в аэропорту Мурманска местные чиновники получили целый ворох жалоб от пассажиров. Губернатор Андрей Чибис провел встречу с руководством воздушной гавани и представителями регионального Минтранса, на которой обсудил претензии туристов.

В частности, посетители недовольны сбоями при выгрузке багажа, а также свисающими прямо на входе в здание проводами.

«Мне фотографии присылают. Это безобразие какое-то. Просто стыдно!» – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, часть пассажиров почему-то не пускают в новый терминал и отправляют регистрироваться на рейс в старый. Судя по всему, с пропускной способностью пока есть сложности.

Заместитель гендиректора аэропорта Данил Дыринг, в свою очередь, подтвердил, что технические сбои действительно есть. После запуска на входе в аэропорт было установлено недостаточное количество рентгенотелевизионного оборудования. Поэтому возникали очереди. Он также согласился, что с обработкой багажа и свисающими над входной группой проводами и правда есть проблемы. Но пообещал решить их в ближайшее время.

Из позитивного стоит отметить, что телетрап в новом терминале уже установлен. Его запуск запланирован на конец декабря.

Андрей Чибис обратил внимание и на то, что после модернизации аэропорта цены на такси резко повысились. Туристы и жители региона периодически жалуются на это в приемную губернатора.

«Разберитесь, что там происходит, нормально же все было», – заявил глава области.

Новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Мурманска открылся 20 ноября. Трехэтажное здание площадью 7 тыс. кв. м имеет 11 стоек регистрации, 2 ленты выдачи багажа, 2 телетрапа и 2 бизнес-зала. Архитектура вдохновлена природой Мурманской области. Линия козырька над фасадом напоминает контур гор Хибин.