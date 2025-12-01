Когда состоится открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе

Гостей ждёт насыщенная программа. Открытие горнолыжного сезона России состоится на Эльбрусе с 4 по 7 декабря. Локация выбрана не случайно. В прошлом году Эльбрус стал лучшим курортом нашей страны по версии премии «Горы России».

Ожидается, что на открытие сезона приедут 12 тысяч человек из разных регионов. На праздничный уикенд запланированы выступления известных артистов, сеты от диджеев, самый большой инди-гриль в горах, а также вертолётные экскурсии.

Кроме того, в рамках открытия горнолыжного сезона состоятся соревнования по сноуборду, лыжам и ски-альпинизму. А 5 и 6 декабря на высоте четыре тысячи метров пройдёт турнир по зимнему гольфу. Официальное открытие горнолыжного сезона запланировано на 6 декабря. Оно пройдёт на поляне Азау.