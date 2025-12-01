Открывая Россию: пять городов, в которые хочется вернуться

Не​‍​‌‍​‍‌ всегда за границей ждут эмоции и впечатления, которые способны дать путешествия по России. О пяти местах, которые удивили автора канала «Путешествия со смыслом», она рассказывает в своем блоге.

В Тюмени иней на деревьях и пар от горячих источников находятся буквально в десяти сантиметрах друг от друга, что поражает колоритом. Владивосток — это город мостов, сопок и свободных акваторий. Кажется, что крабы здесь сами прыгают вам в руки.

В Казани никогда не бывает «все включено» — очень она разная, но местные блюда такие ароматные и вкусные, что вы вряд ли пожалуетесь на кухню или комфорт. В Плесе всегда красиво и тихо, туманы над рекой, вкусные пирожки с рыбой и отдых всего за пару дней способны вернуть утраченное ​‍​‌‍​‍‌спокойствие.

Сочи и Красная Поляна доказали, что чтобы хорошо покататься на лыжах, лететь в Альпы не обязательно. Современную инфраструктуру, качество трасс и отели мирового уровня можно найти именно здесь.