Золотое кольцо: куда лучше отправиться на Новый год

В городах Золотого кольца на Новый год традиционно ждут вал туристов, многие гостиницы забронированы, а экскурсии распроданы. Но кое-какой выбор еще остался. Редакция решила проверить предложения в одних из самых ярких городов маршрута – Костроме и Суздале.

© tourdom.ru

Начнем с Костромы. В этот город на Новый год часто ездят, чтобы познакомиться с настоящей Снегурочкой. Ведь именно здесь (как решил классик Александр Островский) она родилась и живет – в деревянном тереме. Увы, но попасть туда на ближайшие праздники получится только чудом – все сеансы на каникулы и на последние числа декабря уже забронированы. «Возможно, будут аннуляции, и мы выложим сеансы дополнительно. Следите за информацией в форме бронирования», – сообщили в тереме, добавив, что о новогоднем ажиотаже предупреждали заранее. Похожая история и с номерами в гостинице «Снегурочка» (входит в комплекс терема) – с 31 декабря по 10 января включительно свободных мест нет. Поэтому тому, кто едет в Кострому исключительно ради Снегурочки, стоит это сделать в декабре – до 26 числа забронировать экскурсию можно без проблем. Билет на взрослого в сказочный комплекс стоит 990 руб., для ребенка 890 руб., стоимость номера в отеле – от 4200 руб. за ночь на двоих. Программа в тереме насыщенная, включает в том числе и дегустацию особых костромских наливок.

Конечно, поехать в Кострому и не увидеть Снегурочку – грустно, даже наливка не поможет. Но варианты, как провести время с пользой и удовольствием, остаются. На Сусанинской площади – главной в городе – ожидается богатая ярмарка, также здесь пройдет праздничная программа. Рекомендуют посетить этнографический музей-заповедник Костромская слобода, где можно познакомится с образцами русского деревянного зодчества (стоимость билета – 1000 руб. с группы), побывать в музеях текстиля, сыра, постоять в беседке Островского на берегу Волги (можно сказать, вместо Островского, потому что сам писатель в ней не стоял – беседка появилась в 1950-е годы). И, конечно, заглянуть в многочисленные церкви и монастыри. Самый известный – Свято-Троицкий Ипатьевский, где венчали на царство первого из династии Романовых.

С жильем проблем возникнуть не должно, хотя предложений значительно меньше, чем в другое время года. Сервисы бронирования во время каникул предлагают около 40 вариантов. Сутки без питания в трехзвездочном отеле Greenfeel Kostroma будут стоить почти 13 тыс. руб. для двоих гостей, в «Островском причале» 3* – 10 тыс. руб., в арт-отеле «Александровский» 3* – 19 тыс. руб. Квартиры в центре города также недешевы – 13–18 тыс. руб.

Для тех, кто поедет в Суздаль, с проживанием еще сложнее, точнее, оно дороже. С трехзвездочными отелями напряженка, что касается четырехзвездочных, то в гостинице «Сокол» можно снять номер за 26,7 тыс. руб., в «Пушкарской слободе» – за 29,7 тыс. руб., в трехзвездочном «АжурSh Суздаль» – за 27 тыс. руб. Есть, разумеется, варианты дороже. Например, «Генеральская дача», где номера оформлены в стилистике позапрошлого века и названы именами различных военачальников: апартаменты Кутузова, делюкс генерала Раевского, люкс Барклая-де-Толли и так далее. Многое на каникулы распродано, а то, что осталось будет стоить от 43 тыс. руб. за ночь с завтраком.

Что касается достопримечательностей, то Суздаль точно не уступает Костроме. Мало того, городок маленький, компактный и вся красота сосредоточена на небольшой площади. Пожалуй, главная фишка – это кремль Суздаля. От стен, к сожалению, остались только валы, зато здесь находятся очень колоритные здания: Рождественский собор, деревянная Никольская церковь и Архиерейские палаты. Билет в кремль – 600 руб. Обязателен к посещению похожий на древнерусскую крепость Спасо-Евфимиев монастырь, который сегодня работает как музейный комплекс (единый билет – 700 руб.). Вообще, в Суздале – городе с 10-тысячным населением находится 50 церквей. Один из самых высоких показателей не только в России, но и мире.

Теперь о логистике. Расстояние от Москвы до Суздаля – 237 км (на 110 км меньше, чем до Костромы). Ехать на автомобиле – от 3 часов. Можно спокойно успеть одним днем все посмотреть и вернуться. Пешеходная прогулка по знаковым местам займет 1,5–2 часа. Другие варианты: рейсовый автобус от Щелковского вокзала, электричка до Владимира и далее автобус до Суздаля (расстояние – 35 км). За дорогу на общественном транспорте придется заплатить от 3 тыс. руб. туда и обратно.

До Костромы удобнее всего добираться на поезде. Он идет 5 с половиной часов – лег на полку и проснулся уже на месте. Билет в плацкартном вагоне стоит 1,5 тыс. руб., купе – 3,4 тыс. руб.

