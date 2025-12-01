Где в России отдохнуть на новогодние праздники дешевле 30 тысяч рублей

Аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали места для отдыха в России на новогодние праздники дешевле 30 тысяч рублей на двоих. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в топ самых выгодных направлений для путешествий в начале января вошла Псковская область. Трехдневная поездка в регион обойдется паре от 19 тысяч рублей, 15 из которых уйдут на отель. Там можно посмотреть древние крепости, Псково-Печерский монастырь и тихие озера, а также попробовать псковские кокоры, щучьи котлеты и губники.

Остановиться на три дня в Орловской области получится за 5-6 тысяч рублей на двоих, а вместе с дорогой путешествие будет стоить от 22 тысяч рублей. Туристам предлагают посетить музей Тургенева, прогуляться по национальному парку «Орловское полесье», где согласно былинам обитал Соловей-разбойник, и попробовать гурьевскую кашу, голубцы по-мценски и котлеты по-лутовиновски.

Отдых в Волгоградской области будет стоить от 27 тысяч рублей, из которых 7 тысяч придется отдать за трехдневное проживание в гостинице. Во время поездки россияне смогут подняться на Мамаев курган, чтобы прикоснуться к героической истории Волгограда, заглянуть в Сарепту, чтобы полюбоваться саксонским барокко, прогуляться по Медведицкой гряде и отведать местные котлеты по-киевски.

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели отправиться на Новый год в Крым. Бронирования отелей полуострова самостоятельными туристами на январские праздники выросли на 28,7 процента.