Тюменская область готовит пакетные предложения для ключевых туристических рынков

Тюменская область – единственный регион из 25 претендентов, разработавший комплексные туристические предложения сразу для трёх ключевых международных рынков: Китая, арабских стран и Индии. 12 декабря проекты пройдут финальную защиту в рамках федеральной программы «Открой твою Россию».

Результатом Тюменской области в федеральной программе «Открой твою Россию» станет 12 декабря. Регион представит готовые пакетные туры для туристов из Китая, арабских стран и Индии, чтобы войти в топ-10 и получить право на международное продвижение под брендом Discover Russia. Об этом сообщает tumen.dk.ru.

