Отели и санатории Крыма забронированы почти на 50% на Новый год

Отели, санатории и другие места размещения в Республике Крым забронированы почти на 50% на новогодние праздники, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

С 1 декабря в Крыму стартовала сезонная акция "Новый год в Крыму как дома", она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления на полуострове в период новогодних и рождественских каникул. Для удобства на туристическом портале Крыма собрана информация о праздничных мероприятиях и локациях для семейного отдыха: резиденциях Деда Мороза, городских елках и ледовых катках, новогодних программах гостиниц и санаториев, афишах театров.

"Всего будет представлено порядка 300 различных мероприятий в городах и поселках. Кроме того, на портале можно найти комплексные предложения по зимнему отдыху и советы о том, как с комфортом добраться до полуострова. Особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма. Туристы смогут выиграть подарки, приняв участие в квесте по ресторанам с уникальным новогодним меню на основе крымской кухни. Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых - санатории. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50%", - написал он.

Аксенов добавил, что многие курортные города Крыма, такие как Ялта, Алупка, Евпатория, Саки, лидируют по спросу в новогодние праздники.