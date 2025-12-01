Путин отменил визы для туристов из Китая

Граждане КНР смогут до 14 сентября 2026 года въезжать в Россию без виз на 30 дней. Об этом говорится в указе президента России.

Отметим, что ранее власти Китая также приняли решение о безвизовом решении для россиян на этот срок.

В указе главы государства сообщается, что граждане КНР смогут прибывать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.

Кроме того, они смогут осуществлять транзитный проезд через территорию России и выезжать из нее на основании обычного паспорта гражданина КНР.