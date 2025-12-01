Чем хороша Арктика для развития культуры и туризма

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил управленцам из 44 регионов России культурный потенциал арктического региона. На встрече обсудили развитие культурной инфраструктуры, сохранение традиций коренных народов и привлечение талантов на Север. Подробнее – на «ФедералПресс».

«Ямал – уникальная территория, где живут коренные народы с особой идентичностью. Погружение в жизнь кочевников, поездка в тундру оставляют у гостей незабываемые впечатления: ты видишь философию минимализма в действии, верность традициям предков», – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

За последние шесть лет на Ямале из 136 объектов 79 отремонтировали или построили заново. В планах – еще восемь новых объектов. Регион первым в России начал масштабную программу обновления музыкальных инструментов для школ искусств.

В газовой столице возводится арт-центр «ГАЗ» – площадка для крупных федеральных событий. Там появится первый на Ямале молодежный симфонический оркестр.

Особое внимание уделяется сохранению культуры коренных народов. Работают международные проекты, функционирует Литературная карта Ямала «Хорей» с более чем 10 тысячами произведений. Гости и жители региона в Этнопарке «Горнокнязевск» могут знакомиться с культурой и бытом коренных народов, наблюдать за настоящими оленями. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Лабытнанги создали Коми-деревню, а в Ноябрьске открыли этнокомплекс «Нум».

День оленевода привлекает все больше туристов. За 10 лет число участников выросло в четыре раза. Праздник кочует по региону два месяца в году.

Высшая школа управления в сфере культуры – первая в России программа для топ-менеджеров отрасли. Цель – поиск и развитие кандидатов на ведущие управленческие позиции. В первом потоке участвовал директор департамента культуры Ямала Евгений Колтунов, который реализовал несколько крупных проектов.

Участниками второго потока ВШУК стали директор Ямальской филармонии Дмитрий Козлов и Юлия Малькова, которая получила повышение до первого заместителя директора департамента культуры округа.