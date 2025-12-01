Власти Тувы разработали программу автомобильного туризма по региону

Программа автотуризма по Туве синхронизирует развитие дорожной сети и другой инфраструктуры с планами действующего нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

© runews24.ru

Она основана на том, что в России растет популярность такого вида туризма. На данный момент Российский союз туристической индустрии оценивает количество автопутешественников в 42 миллиона. Из них более 300 тысяч передвигаются в автодомах.

Значительно возросло количество гостей Тувы и автотуристов, которые путешествуют внутри региона. В регионе пользуются популярностью несколько автомобильных маршрутов. В их число входят туры «Три озера», «Серебряные горы» и «Саяны».

Дорожная карта проекта показывает создание и развитие в течение ближайших 10 лет объектов придорожной инфраструктуры и сервиса, заведений общепита и средств размещения гостей, развитие скоростного интернета, заправок, СТО, выделенных зон отдыха, кемпингов и прочих объектов на всех маршрутах. Под эти цели будут привлекать средства из различных источников, сообщает кабмин Тувы.

Ранее в Туве создадут продюсерский центр на базе академии горлового пения. Общепит Тувы показал в этом году рост на 6,1%.