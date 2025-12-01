На Вологодчине туристам предлагают новые автомаршруты

В рамках проекта «Серебряное ожерелье России», объединяющего туристические направления по 11 регионам Северо-Западного федерального округа, разработаны три новых автомобильных маршрута, целиком охватывающих территорию Вологодской области.

По словам разработчиков, маршрут «Жемчужины русского Севера», проходящий через Вологду, Семенково, Кириллов и Ферапонтово, дает возможность отвлечься от суеты больших городов и ощутить ностальгию по провинциальной жизни.

Второй маршрут соединяет Вологду и Устюжну – древний город, славящийся богатым прошлым, купеческими традициями и преданиями. Устюжна находится в 245 км от областного центра, и дорога на автомобиле занимает около 3,5 часов.

Автомобильный маршрут «Вытегра — корабельная сторона» включает в себя Вологду, Липин Бор и Вытегру. Этот регион известен своими многочисленными озерами (более 1,5 тысячи) и частью Онежского озера. В Вытегре туристам предлагается посетить музей «Подводная лодка Б-440».

Суммарная протяженность этих трех вологодских автомаршрутов составляет около 715 км. К услугам путешественников – 15 гостиниц и отелей, аналогичное количество ресторанов и кафе, а также 12 объектов придорожного сервиса. В общей сложности по регионам «Серебряного ожерелья России» сегодня проложено 15 автомобильных туристических маршрутов, протяженность которых в целом превышает 6 тысяч километров, пишет «Ъ Северо-Запад».

