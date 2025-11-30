Горящие горы и розовое озеро: где это можно увидеть в России

По статистике, в 2025 году самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России стали Санкт-Петербург с его музеями и белыми ночами, Сочи с Черным морем и Кавказскими горами, а также Казань с Волгой, разнообразными фестивалями и чак-чаком. Но Россия — большая страна. В ней есть все: реликтовые леса, песчаные дюны, цветущие степи, долины гейзеров… А еще на просторах нашей страны можно стать свидетелем необычных природных явлений: к примеру, в Якутии и на Ямале есть шанс увидеть в небе сразу два солнца, в Астраханской области и на Кубани — цветение лотосов, а на Алтае — озеро с горячими ключами, на котором зимуют тысячи лебедей. Где искать поющие пески, горящие горы и озера, меняющие цвет, — в материале «Ленты.ру».

Амур: Горящие горы

На левом берегу реки Амур, в 350 километрах вверх по течению от Благовещенска, находится горный массив, который называется Горящие горы. Над ним всегда поднимается дым, а иногда из каменных недр вырываются столбы пламени.

О том, что амурские горы горят, местные жители знали еще 300 лет назад — на правом берегу Амура с давних времен располагались китайские деревушки. В середине XIX века это природное явление описали и русские путешественники и исследователи. Одним из первых до горящих гор добрался географ и натуралист Николай Пржевальский — именно он назвал одну из вершин горного массива Цагаян, что означает «белая гора». Писатель Антон Чехов побывал на Амуре в 1890 году, по дороге на Сахалин. Вот как он описывал эти места:

«Берега Амура до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить. Проплыл я уже по Амуру 1000 верст и видел миллион роскошнейших пейзажей, голова кружится от восторга. Удивительная природа... Я осматриваю берега в бинокль и вижу чертову пропасть уток, гусей, гагар, цапель и всяких бестий с длинными носами. Вот бы где дачу нанять...» — Антон Чехов, русский писатель.

В 1983 году Горящие горы были признаны памятником природы регионального значения.

Секрет необычного явления прост: амурская горная гряда состоит из слоев песчаника и бурого угля. Река делает здесь крутой поворот, из-за чего вода постоянно подмывает берег. Песок осыпается, уголь выходит на поверхность, от соприкосновения с кислородом начинается химическая реакция — и происходит возгорание.

Высота береговых обрывов Горящих гор 80-120 метров, а площадь пожара — около 40 гектаров. Процесс горения поддерживается природным газом, выходящим на поверхность из глубины. В зависимости от погоды горы горят по-разному: в сухую погоду они полыхают языками огня, в дождь — тихо тлеют, заволакивая все вокруг густым дымом.

Горящие горы потухли лишь однажды — в 2009 году, во время сильных ливней.

Добраться до Горящих гор нелегко. Ближайший к ним населенный пункт — город Шимановск, но от него до гор нужно ехать на вездеходе 35 километров по дикому лесу. Чаще всего те туристы, кто отважился посетить курящуюся гряду, смотрят на нее с воды — путь от поселка Нововоскресеновка на теплоходе займет до семи часов. Правда, путешественникам надо заранее получить разрешение пограничников, так как по Амуру проходит граница России с Китаем. Смотреть Горящие горы лучше ночью — в темноте их переливающиеся огнями склоны выглядят особенно впечатляюще!

Крым: Кояшское озеро

Элькинское, Альчинское, Опукское, «океан малинового компота»… Так по-разному называют один и тот же уголок природы в Крыму — Коякшское озеро, расположенное на южном берегу полуострова, между Керчью и Феодосией. Несколько месяцев в году его воды окрашены в ярко-розовый цвет. Считается, что именно эта особенность и дала водоему имя: по-тюркски «кояш» означает «солнце».

Возраст Кояшского озера — более двух тысяч лет, полагают ученые. Когда-то оно было частью морского залива, но постепенно волны намыли между ним и морем песчаную косу, ширина которой сейчас — около 100 метров. Озеро имеет овальную форму, а его размеры сегодня — 3,8 километра в длину и в среднем 1,2 километра в ширину, площадь — 5 квадратных километров, а глубина — от 1 метра до 75 сантиметров.

Озеро очень соленое. В среднем концентрация соли в воде составляет 210 граммов на литр, а в периоды засухи может подниматься до 350 граммов на литр. Кроме того, географы предполагают, что когда-то на дне озера был грязевой вулкан, поэтому его дно покрыто густым слоем ила, имеющего целебные свойства.

210 граммов на литр составляет в среднем концентрация соли в воде Кояшского озера. В период засухи этот показатель может подниматься до 350 граммов на литр.

Но самое удивительное в озере — это цвет его воды. Оно переливается всеми оттенками красного, от нежно-розового до пурпурного. Такой цвет ему придают Dunaliella salina — обитающие в озере водоросли, богатые бета-кератином, веществом, которое делает морковь и тыкву оранжевыми, а помидор и перец — красными. Помимо Dunaliella salina, в Кояшском озере живут мелкие рачки Artemia urmiana. Их панцирь тоже окрашен красным. Летом, когда водоросли в массе своей зацветают, а рачков становится особенно много, вода окрашивается в красный цвет.

В древности земли вокруг Кояшского озера были густо населены. Археологи обнаружили здесь стоянки эпохи бронзы, скифские курганы, следы греческих колоний и поселения готов эпохи раннего Средневековья. Одна из самых крупных находок — город Киммерик, построенный в V веке до нашей эры, от которого до наших дней дошли крепостные стены, фундаменты башен и некоторые жилые и хозяйственные постройки.

На озере с давних времен добывали соль. Она считалась не только вкусной, но и полезной — ее даже поставляли ко двору российских императоров. Добыча соли на Кояшском озере была прекращена в советские годы.

Красота Кояшского озера непостоянна и зависит от времени года. Поздней осенью и зимой на его берегах неуютно — пронизывающий степной ветер, холод и буро-серая вода. В апреле озеро оживает. Степь вокруг зацветает тюльпанами, на косе останавливаются на отдых перелетные птицы, ароматы трав смешиваются с запахом соли, а вода приобретает розово-фиолетовый отлив. Летом и в начале осени озеро становится малиновым. Но если стоит сильная жара, оно может пересохнуть.

Считается, что самое красивое освещение на озере — в полдень и на закате, когда лучи солнца придают водоему нежно-персиковый оттенок.

Добраться до Кояшского озера можно от Феодосии или Керчи, проще всего это сделать на автомобиле. Ближе всего к водоему расположена деревня Яковенково — от нее до озера семь километров. Поскольку озеро является частью Опукского природного заповедника, чтобы его посетить, необходимо получить разрешение.

Кроме этого, опытные туристы советуют запастись подходящей экипировкой: для прохода к озеру по степи подойдут закрытые одежда и обувь, для фотосессий девушкам пригодится длинное платье и аквашузы, чтобы не поранить ноги о кристаллы соли, также стоит захватить купальник: в самом озере поплавать не получится, а в море рядом — вполне!

Забайкалье: Чарские поющие пески

Зеленая тайга, болота, вершины гор и тут же — ярко-желтые барханы, исчерченные ветром причудливыми узорами. Это Чарские поющие пески — уникальный песчаный массив, который находится на северо-западе Забайкальского края, в предгорьях горного хребта Кодар. Это место часто называют самой северной пустыней в мире.

Чарские пески — древнее образование. Примерно 45 тысяч лет назад с гор в Чарскую долину сошел ледник. Долина заполнилась водой. Длина водоема составила около 60 метров, а глубина — 250 метров. Озеро просуществовало несколько тысячелетий, за это время на его дне сформировался толстый слой осадка, который состоял в том числе из ила и песка. Когда ледниковый период подошел к концу, озеро высохло, а донные отложения вышли на поверхность. Под действием ветров они перевеялись, превратившись в песчаную пустыню.

Урочище Чарские пески — небольшое. Его длина составляет 9 километров, ширина — 5 километров, а площадь — около 50 гектаров. Пустыня состоят из кварцевого пески, причем очень тонкого (размер песчинок всего 02,-0,3 миллиметра) и без примеси пыли. Ветра, дующие здесь, навевают дюны и барханы. Цепочки дюн в урочище могут быть протяженностью 170 метров, а высота барханов иногда достигает 35 метров.

Но главное — Чарские пески поют! В ветренную погоду миллиарды песчинок приходят в движение, трутся друг о друга, издавая при этом характерный звук. Очевидцы говорят, что пение песков похоже на гул, вой и даже на лай собаки. При сильном ветре, во время движения или при осыпании песка звук усиливается.

Неудивительно, что коренные обитатели этих мест, эвенки, Чарских песков опасались.

Эвенки верили, что пение песков — это проявление гнева духов, и старались не тревожить барханы.

Кроме того, старожилы этих мест предсказывают по пескам погоду. Если пески стонут — жди бури.

Несмотря на большую удаленность от крупных городов, добраться до Чарских песков вполне возможно. Меньше чем в 30 километрах от урочища находится поселок городского типа Новая Чара — одна из железнодорожных станций на Байкало-Амурской магистрали, а в 9 километрах — село Чара, из которого стартуют все туристические маршруты по Кодарскому хребту.

Чарские пески прекрасны в любое время года: зимой, покрытые кристаллами льда, и весной, когда вся пустыня расцветает фиолетовой сон-травой — забайкальскими подснежниками. Но чаще всего туристы отправляются к пескам ранней осенью. В это время золотые пески в окружении темных гор и переливающейся всеми красками тайги выглядят особенно сюрреалистично.

Крайний Север: полярное сияние

Якуты верили, что полярное сияние, появляющееся в небе в морозные ночи, — это танец духов. Эвенки рассказывали, что яркие огни связаны с девушками, забранными с земли в потусторонние миры. А манси считали, что это следы, оставленные на небе волшебным оленем.

Первое научное объяснение северному сиянию дал русский ученый Михаил Ломоносов. Он объяснил, что это оптическое явление, при котором атмосфера переливается зеленым, красным, фиолетовым и белым светом.

По научному полярное сияние называется aurora borealis — в честь римской богини зари Авроры и греческого бога северного ветра Борея. Такое название северному сиянию дал французский ученый Пьер Гассенди в XVII веке.

Природу полярного сияния ученые объясняют так: после вспышки на Солнце к Земле устремляется поток заряженных протонов и электронов — солнечный ветер. Сталкиваясь с атмосферой Земли, эти частицы ионизируют газы, что приводит к выбросу энергии в виде света. Цвет авроры зависит от веществ, с которыми контактирует солнечный ветер. К примеру, если в атмосфере преобладает кислород — свечение будет зеленым, а если азот — синим и фиолетовым.

В принципе, aurora borealis может произойти в любом месте земли и в любое время года. Однако легче всего ее увидеть на Крайнем Севере России, примерно на 67-70 широте, когда наступает полярная ночь и разглядеть сияние не мешает засветка от солнца. Самые подходящие условия для наблюдения за небесными огнями — ясная морозная ночь, с 21 вечера до 3 часов пополуночи.

В среднем от 15 до 30 минут длится каждый яркий всплеск северного сияния.

Кстати, для отслеживания авроры в интернете сейчас публикуются прогнозы, предсказывающие дни подходящей солнечной активности. Если с Солнца произошел выброс частиц, то сияния стоит ожидать в течение следующих двух-пяти дней.

Где в России лучше всего охотиться за aurora borealis? Одно из самых популярных направлений — Мурманская область. В окрестностях Мурманска, например, небо чаще всего разгорается зелеными огнями, а в Хибинах, на высоте, можно поймать свечение в красных оттенках.

Впечатляюще выглядит полярное сияние в Архангельской области, особенно в районе Северодвинска: здесь в небе переливаются целые гирлянды зеленых огней, причем нередко бывает, что висят они над старинными заснеженными деревнями.

В Республике Коми черное зимнее небо во время полярного сияния переливается изумрудными, бордовыми и белыми цветами, при этом местные жители уверяют, что самую красивую аврору в этих краях можно увидеть в окрестностях Усинска и Воркуты. А единственный город, в котором aurora borealis можно наблюдать, не выезжая за его пределы, — Анадырь. Уровень освещенности в столице Чукотки настолько низкий, что небесное свечение всегда видно очень хорошо.

Считается, что самое яркое северное сияние — в Якутии, на Оймяконе, в одном из самых холодных мест на земле. Чаще всего аврора случается на Таймыре — зимой небо здесь зажигается яркими красками почти каждый день.

Чтобы охота за северным сиянием оказалась успешной, опытные путешественники советуют соблюдать несколько правил. Во-первых, важно выбрать правильное место и время: дождаться хорошей погоды, выехать за город, чтобы городские огни и смог не мешали любоваться этим природным явлением.

Во-вторых, установить на смартфон специальное приложение, которое определяет вероятность северного сияния в ближайшей локации и его интенсивность.

В-третьих, нужно тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем или кофе, а также запасные батарейки для фотоаппарата и пауэрбанк — охота за авророй может длиться несколько часов. Снимать полярные огни лучше всего на фотоаппарат — если свечение окажется слабым, смартфон его может не зафиксировать.

Наконец, на экспедицию лучше отводить несколько дней — так точно получится не только поймать северное сияние, но и сравнить несколько разных аврор. Тем более что каждая их них — неповторима!