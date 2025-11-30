Туристы рассказал, чем заняться в Сочи в межсезонье

С начала 2025 года Сочи посетили более 6,8 млн туристов. Большая часть из них традиционно пришлась на лето и бархатный сезон в сентябре. После открытия горнолыжного сезона в декабре курорт ждет очередную волну отдыхающих. При этом инфраструктура горных курортов рассчитана на круглогодичный отдых. Корреспондент «Вечерней Москвы» съездила в горы осенью и убедилась в том, что необязательно ждать зимы, чтобы хорошо отдохнуть.

© Вечерняя Москва

Есть такая популярная шутка: «Махнем в Сочи? — Ты что, там же дорого! Лучше в Монако!» Как и в любой шутке, здесь есть горькая доля правды: отпуск на южном курорте не каждому по карману. А уж горный кластер — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» — и вовсе кажется местом, куда туристу со средним доходом путь заказан. Все здесь как будто дышит роскошью, причем не показной, как в гламурных «нулевых», а сдержанной, в стиле «олд мани»*: уютные рафинированные отели с термальными бассейнами, идеально чистые улицы, безупречный сервис (здесь, как и в столице, есть все!), рестораны высокой кухни… Но, оказывается, позволить себе отдых здесь может каждый. Секрет прост: нужно приехать не в сезон. Что мы и сделали.

Сервис для животных

Строго говоря, сезонов в сочинских горах два. Зимний, когда сюда приезжают лыжники и сноубордисты, и летний, когда хребет Аибгу покоряют альпинисты и велосипедисты. Все, что между ними, — «слепая зона» для туристов. Кажется, ну что делать в горах осенью без снега или весной, когда он тает?

А между тем именно в межсезонье сюда и нужно ехать. Ведь цены на авиабилеты и отели снижаются, а на подъемниках и у бассейнов нет очередей. И это дает возможность размеренно насладиться красотой местной природы. А она тут действительно волшебная!

Начнем с того, что «Роза Хутор», крупнейший горный курорт Сочи, куда мы и отправились, частично располагается на территории Сочинского национального парка. А это значит, что здесь есть редкие виды растений и животных, которых в городе можно увидеть разве что в зоопарке. Так, по дороге, пока мы поднимались к вершине Роза Пик, встретили краснокнижную колхидскую жабу — самое крупное земноводное России. Эколог из нашей группы тут же бросилась ее целовать — то ли на радостях от нежданной встречи с редкостью, то ли в надежде, что огромное земноводное обратится в прекрасного принца. Чуда не случилось, хотя гид Максим Переяславец, сопровождавший нашу группу, заверил с улыбкой, что это — пока! Ведь колхидские жабы, несмотря на яркую внешность, довольно скромны. Поэтому вполне возможно, принц дождется, когда ажиотаж спадет и взбудораженные неожиданной встречей туристы забудут о нем, а затем, в спокойной обстановке, примет человеческий облик и разыщет свою спасительницу.

Кстати, земноводным в сочинских горах тоже созданы все возможности для комфортной жизни. К примеру, для них здесь построены два водоема для нереста. Поэтому кавказские крестовки, малоазиатские лягушки и тритоны имеют возможность производить на свет потомство в бассейне — в духе последних трендов столичных роддомов.

Пока мы в кабинке, которую, по словам сотрудников курорта, правильно называть «гондолой», поднимались вверх по канатной дороге, снизу нас рассматривали дикие серны. Они, как и олени, очень любопытны и не прочь познакомиться с людьми, правда — на отдалении. Серны пугливы, поэтому близкого общения стараются избегать. Хотя биолог Анатолий Кудактин, с которым мы покоряли вершины хребта Аибга, поделился лайфхаком, как приманить серн поближе.

«Заранее скачайте на телефон классическую музыку — Шопена, Грига или Чайковского, — посоветовал он. — А затем, когда окажетесь в горной местности, расположитесь на пригорке и включите музыку. И серны обязательно к вам подойдут. Они обожают классику!»

Почему заранее? Просто в горах нет сети. Вроде очевидный факт, но мы, городские жители, постоянно об этом забываем.

Также сверху можно рассмотреть медвежью тропу. Медведи — аборигены этих мест, их часто можно увидеть на извилистых горных дорожках, а в последнее время они все чаще подходят к отелям. А это очень опасно в первую очередь для самого человека. Для того чтобы отвадить медведей от туристических зон, на курорте разрабатывают «ловушку»: высаживают на приличном расстоянии от отелей фруктовые деревья — груши, яблони, лавровишни и кизил. Когда деревья подрастут, медведи будут задерживаться, обедать в лесах и к отелям уже не пойдут.

Увидеть все времена года

Смотровая площадка Роза Пик располагается на высоте 2320 метров над уровнем моря. На гондоле туда из долины подниматься минут 40. И за это время можно увидеть парад всех времен года — почти как в сказке «Двенадцать месяцев»: в долине — лето, затем по мере удаления от побережья деревья начинают желтеть. Еще выше можно увидеть деревья без листвы на фоне солнца и безоблачного синего неба, как весной. А уже наверху — настоящая зима! Я слепила свой первый в этом году снежок и радовалась как ребенок, который знает, что его не накажут. И это удивительное чувство! Можно сколько угодно кидаться снегом, лежать в сугробе и мерзнуть, зная, что никаких последствий не будет, ведь через каких-то 40 минут ты снова попадешь в лето! Кстати, по дороге «в лето» большая часть одежды будет уже сухой: даже на вершине горы можно найти шкафы-сушки для перчаток, шарфов, шапок и ботинок. Кладешь туда мокрые вещи и отправляешься обедать. А после обеда достаешь уже сухие вещи.

Вообще сочинский сервис очень похож на столичный, поэтому искушенному москвичу здесь очень комфортно. Совсем не удивляешься тому, что на огромной высоте, откуда можно рассмотреть черноморское побережье и границу с Абхазией, есть комфортные теплые уборные и кафе на любой вкус и кошелек — от шале с глинтвейном и пончиками до ресторанов с локальными продуктами. Говорят, что шеф-повар одного из высокогорных ресторанов Рустам Джураев использует исключительно местные продукты и даже сам собирает некоторые ингредиенты для приготовления блюд на склонах. Правда это или легенда для доверчивых туристов — неизвестно, но местных продуктов в меню ресторанов действительно много. Это и черноморская барабуля, и адлерская форель, и пирожные «Павлова» с абхазскими лимонами.

«Туристические ловушки»

Между «летом» и «осенью» на высоте 1470 метров над уровнем моря расположился природный парк водопадов «Менделиха». Он назван в честь армейского фельдшера Бориса Менделя, который случайно увидел казаков, перевозивших золото, и был застрелен при попытке скрыться. Не справившись с горем, спустя год скончалась и его супруга, а их сыновья с семьями уехали из села. Имя Менделя получили горная речка и парк. Всего в нем семь водопадов, один из которых тоже был назван в честь фельдшера. Для того чтобы их рассмотреть, проложены специальные экотропы с поручнями и ограждениями, минующие места проживания диких животных и защищающие растения от вытаптывания, — за сезон парк посещают сотни тысяч отдыхающих. Такие тропы и смотровые площадки специалисты, занимающиеся природоохранной деятельностью, называют «туристическими ловушками». Они позволяют группам передохнуть, задерживая их на участках маршрута, чтобы не создавать сутолоку в узких местах.

Самый длинный маршрут к 77-метровому водопаду Золотой можно пройти за 1 час 40 минут. Но надо учитывать, что все тропы в парке относятся к маршрутам средней сложности. А это значит, что там довольно большой перепад высот — доходит до 250 метров, и часть пути нужно постараться не скатиться вниз, а другую часть — карабкаться наверх. Поэтому пожилым людям и «пассажирам с детьми» стоит несколько раз подумать, прежде чем отправляться покорять Менделиху. У нас в группе, состоявшей по большей части из молодых и сильных экологов, не все одолели маршрут, кто-то до конца так и не дошел. Зато тем, кто все-таки добрался до Золотого, очень повезло полюбоваться водопадом и сделать снимки без очередей, которые, как говорят, в сезон тут огромные! Кстати, на подъемник обратно очередей тоже нет. А летом, рассказывают, простоять можно и 40 минут! И это еще одно преимущество путешествия в межсезонье.

Воспитание отдыхающих

Кстати, о туристах. Их на сочинских горных курортах воспитывают, точнее — просвещают. Дело в том, что все горные курорты расположены на территории национального парка, а нахождение здесь требует соблюдения целого ряда правил, защищающих местную флору и фауну от, как выражаются специалисты природоохранных областей, «излишней антропогенной нагрузки». Поэтому туристам здесь нельзя оставлять мусор, шуметь, рвать цветы и ходить вне официальных маршрутов. Последнее, к слову, еще и опасно для самого туриста. Окрестности Розы Хутора облюбовали медвежьи семьи, поэтому, сойдя с тропы, есть риск случайно встретиться с медвежьей семьей.

«Отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения мы не пускаем на канатные дороги, — рассказывает Максим Переяславец. — Просто разворачиваем и возвращаем деньги».

Поэтому постепенно здесь формируется сознательная публика, которую мы называем «ответственными туристами».

«Вместе с учеными мы проводим огромную работу по сохранению биоразнообразия в этих местах, — говорит генеральный директор курорта Константин Нестеров. — Поэтому ждем именно тех путешественников, которые не только не разрушали бы то, что мы создавали многие годы, но и помогали бы нам».

Конечно, не все готовы к «ответственному» туризму. Но, по мнению сотрудников курорта, это нормально. Страна у нас большая, курортных мест — огромное количество, и каждый сможет найти тот формат отдыха, который подходит именно ему. Так, «зеленый» подход абсолютно не близок китайским туристам. Среди 13 тысяч иностранцев, посетивших Сочи в этом году, было всего 80 жителей Поднебесной.

«Попытки привозить китайских гостей заканчивались тем, что гости в номере сооружали самовар из подручных средств, а потом мы делали там ремонт, — поясняет Нестеров. — Выяснилось, что мы по-разному смотрим на вещи».

Впрочем, мы не теряем надежды найти с китайцами общий язык, поэтому сейчас занимаемся исследованием и выявлением тех регионов и провинций, откуда мы могли бы привозить гостей и встраивать их в наш «путь гостя».

С арабами, к слову, такой проблемы нет. Они охотно посещают горы, легко встраиваются в «путь гостя» и с большим удовольствием его проходят — в удобных трекинговых ботинках.

Конечно, ехать в горы осенью можно не только за красотами природы — хотя на нее в первую очередь стоит посмотреть. Тут есть аттракционы, вроде высокогорных качелей или родельбана — альпийских саней, разгоняющихся по рельсам до 40 км в час. В долине Роз расположено огромное количество магазинов, торгующих мировыми брендами, и модных ресторанов. А если потянуло на пищу духовную, можно зайти в археологический музей. Да-да, здесь есть свой небольшой музей, иллюстрирующий историю места от каменного века до наших дней. В общем, есть чем заняться. И что интересно, сюда необязательно везти спортивное снаряжение. Почти все можно взять на месте в одной из многочисленных точек проката. Зимой путешественникам предлагают лыжи и сноуборды, а осенью, как сейчас, можно выбрать горный велосипед или ботинки и куртки для пешего покорения горных вершин. И если в сезон аренда будет стоить целое состояние, то сейчас она не дороже, а местами и дешевле, чем в Москве. А количество красивых фотографий, которые можно увезти с отдыха, — бесценно.

Факт

Название курорта «Роза Хутор» связано с именем эстонца Адула Рооза, одного из тех, кто в XIX веке, после отмены крепостного права, искал свободные земли и нашел их здесь, в Предкавказье, на берегу реки Мзымты. Так было основано поселение Эстосадок, а имя эстонца закрепилось в названии современного курорта.

География

Сочинский национальный парк, часть которого занимают горные курорты, расположен на территории Краснодарского края, в границах Большого Сочи — от Магри до реки Псоу на границе с Абхазией. Парк простирается от побережья Черного моря до Главного Кавказского хребта, охватывая разнообразные природные зоны. Граничит с Кавказским государственным природным биосферным заповедником. На его территории произрастает более 1500 видов растений, из них более 50 видов занесены в Красную книгу России. Животный мир парка насчитывает более 80 видов млекопитающих, около 250 видов птиц, 21 вид пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 19 видов рыб и тысячи видов насекомых.

В парке находится самая высокая точка Сочи — гора Аибга (2509 м). А на территории обнаружены следы древних цивилизаций, включая дольмены, возраст которых достигает 5000 лет. Здесь проводится программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, практически исчезнувшего в дикой природе Кавказа.

* Оld мoney (дословно с англ. — «старые деньги») — стиль, который ассоциируется с унаследованным богатством, сдержанной респектабельностью и ответственным потреблением.

Власти Китая усилили досмотр россиян на границе из-за увеличившегося потока туристов после введения безвизового режима. На таможне теперь значительно дольше проверяют багаж, а также изымают часть покупок и лекарств, особенно в Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ и на Хайнане. Время прохождения контроля теперь может достигать 2,5 часа. Одна из путешественниц рассказала, что ее задержали из-за якобы большого количества необходимых лекарств, и сотрудники заставили вскрывать каждую упаковку. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, что запрещено ввозить и вывозить из Поднебесной.