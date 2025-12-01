Первый пятизвездочный отель Шерегеша разрешили ввести в эксплуатацию

"УГМК-Застройщик" – мастер-девелопер проекта комплексного развития территории СТК "Шерегеш" – получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого пятизвездочного отеля "Шермонт". 11-этажный гостиничный комплекс включает 290 номеров – от стандартов до пентхаусов с террасами под открытым небом.

"В настоящее время на площадке первого отеля работают порядка 300 человек, каждый из которых трудится над финальной подготовкой номеров и общественных зон. Мы заканчиваем отделочные работы и приближаемся к запуску тестового режима работы отеля, – отметил генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Торжественное открытие запланировано на апрель будущего года. Управляющим отеля назначен известный ресторатор Кузбасса Иван Печерский".

Гостям "Шермонта" будет предложен широкий спектр услуг: караоке-клуб, панорамный двухуровневый ресторан с террасой и детским клубом, фитнес-зал, спа с банным комплексом, а также конференц-залы для деловых мероприятий.

Для любителей горнолыжного спорта в отеле предусмотрены ski-room, прокат снаряжения и магазин спортивной одежды. После завершения строительства второго отеля начнет работу термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "УГМК-Застройщик".

Расположение "Шермонта" рядом с одноименной шестиместной канатной дорогой обеспечит быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам. Для любителей горных лыж и сноубординга открыты 4 километра новых маршрутов, связывающие секторы А и В. Трассы подходят для новичков и опытных спортсменов. Желающих научиться кататься ждут опытные инструкторы горнолыжной школы.

Кроме того, работают прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Александра Бессмертных, а также освещенная трасса для катания на беговых лыжах протяженностью 1,2 километра.

Летняя программа для гостей "Шермонта" включает автомобильные и пешие маршруты по Горной Шории, догтрекинги, водные приключения с купанием и рыбалкой, путешествия на квадроциклах и лодках.

Проект развития курорта от компании "УГМК-Застройщик" высоко оценен экспертами. В 2022 году жюри премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award признало его победителем в номинации "Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций". А в этом году "Шермонт" стал лучшим в номинации "Горнолыжный комплекс – открытие года" федеральной премии Ski Business Awards.

К 2042 году в Шерегеше планируют построить 7,5 тысячи новых номеров и создать разнообразную инфраструктуру. В "Шермонте" точкой притяжения станет живописный пешеходный бульвар между отелями, где расположатся разнообразные гастрономические заведения, магазины, продуктовые лавки, центры проката и другие полезные сервисы. На площади в центральной части курорта будут проводиться ярмарки, фестивали и праздники. Масштабный термальный комплекс площадью 7,6 гектара объединит бассейны под открытым небом, спа и банные комплексы, аквапарк. С запуском "Шермонта" Шерегеш станет не просто горнолыжным, а всесезонным курортом.

Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

