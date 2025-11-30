Недалеко от столицы: куда отправиться на новогодние каникулы

Ищете,​‍​‌‍​‍‌ где встретить Новый год, а срочно ехать в дальние страны или регионы совсем не хочется? Есть масса интересных мест на расстоянии нескольких часов езды от Москвы. Именно о них и рассказывает автор канала «Путешествия, туризм, наука».

Если хотите погрузиться в глухую старину, в Коломне вас ждет не только древний кремль, но и знаменитая на всю страну пастила. Кстати, первые упоминания о городе относятся к XII веку.

В Сергиевом Посаде вас ждут не только стены и тайные ходы Троице-Сергиевой Лавры, но и мастерские иконописи и уютные музеи ремесел.

Дмитров, ровесник Москвы, порадует вас местным кремлем и археологическими находками. К тому же, совсем рядом горнолыжные курорты «Сорочаны» или «Волене».

Смоленск​‍​‌‍​‍‌ — чуть подальше, но, поверьте, он стоит того! Удивительная Смоленская крепость и Успенский собор не перестают поражать даже искушенных туристов. Город-щит, который неоднократно защищал Москву с западных рубежей.

Нижний Новгород — место для тех, кто не прочь затратить больше времени на дорогу. Легендарный кремль на слиянии Оки и Волги, Чкаловская лестница и множество ярмарок.

Тула — город оружейников с самоварами и пряниками. В Тульском кремле спрятаны удивительные коллекции старинного и новейшего оружия, а в тульских музеях есть и самая маленькая в мире игрушечная ​‍​‌‍​‍‌винтовка.