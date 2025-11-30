За путешествия по России предложили расплачиваться маткапиталом

В Госдуме предложили разрешить оплачивать семейные путешествия по России из средств материнского капитала. Как пишет телеграм-канал Shot, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились депутаты фракции «Новые люди».

На сегодняшний день существующее законодательство позволяет использовать средства маткапитала исключительно для организации отдыха детей в лагерях, имеющих образовательную лицензию. При этом оплатить можно только стоимость образовательной программы в лагере (обычно это языковые, научные занятия, учебные курсы, подготовка к школе и т. п.) Проживание, питание, трансфер в стоимость образовательной части программы не входят, поэтому должны оплачиваться родителями за счет собственных средств.

Парламентарии считают, что существующие нормы не предусматривают «семейного формата отдыха», и предлагают расширить разрешенные направления расходования материнского капитала, включив в них оплату семейных поездок по регионам России. Ключевым условием является наличие в таких путешествиях экскурсионно-образовательной составляющей.

Для минимизации рисков нецелевого использования средств депутаты предлагают внедрить специальный защитный механизм. Все расчеты за туристические услуги должны осуществляться исключительно в безналичной форме и напрямую аккредитованным туроператорам, которые входят в Единый федеральный реестр.

Редакция направила запрос в Комитет по туризму Госдумы с предложением прокомментировать инициативу.

Кстати, в прошлом году депутаты выступали с похожей инициативой. В письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий Яна Лантратова предлагала разрешить родителям тратить средства материнского капитала не только на образовательные программы, но в целом на покупку путевок в лагеря и санатории для детей.

Напомним, в этом году размер материнского капитала составляет от 690 до 912 тыс. руб. на ребенка.