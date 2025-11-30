Путешествия ради сна: в России набирает популярность новый вид туризма

Россияне открыли для себя необычный способ борьбы со стрессом и бессонницей — путешествия ради полноценного сна. Вместо экскурсий и достопримечательностей они выбирают комфортные отели, где можно как следует выспаться.

Новый тренд в российском туризме отражает растущую проблему ментального здоровья в обществе. Согласно данным Ассоциации туроператоров, каждый четвертый путешественник теперь бронирует отель не ради экскурсий или развлечений, а чтобы наконец-то выспаться вдали от домашних забот и рабочего стресса.

Особенно популярен такой отдых среди менеджеров среднего звена, медиков и риелторов — тех, чья профессия связана с постоянным напряжением и высоким уровнем ответственности.

Отели быстро отреагировали на спрос, превращая стандартные номера в настоящие капсулы для релаксации. Современные гостиницы все чаще предлагают гостям не просто кровать, а целую систему для качественного сна: ортопедические матрасы премиум-класса, специальные шторы блэкаут, улучшенную шумоизоляцию и даже устройства для создания белого шума.

Как показывают опросы, почти половина гостей курорта "Роза Хутор" приезжают сюда именно ради возможности побыть в одиночестве и восстановить силы. Эксперты считают, что этот тренд будет только усиливаться, ведь в условиях постоянной информационной перегрузки качественный сон становится настоящей роскошью.