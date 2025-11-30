Эксперт ответил, что нужно для притока туристов в Красноярский край

Приток туристов из Китая на юг Красноярского края возможен в рамках туров "красного туризма" в Шушенское при развитии малой авиации. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

"Красный туризм" - популярное направление туризма в Китае, связанное с посещением памятных мест, связанных с историей коммунистического движения на территории КНР и РФ. На юге Красноярского края, в 500 км от Красноярска, находится поселок Шушенское. Поселок основан в XVIII веке. В 1897-1900 годы здесь отбывал ссылку будущий основатель Советского государства Владимир Ленин. В поселке действует музей-заповедник "Шушенское", первоначально созданный в память о ссылке Ленина.

"Привозить организованные группы китайских туристов для посещения Шушенского, в Красноярск, а потом везти их на автобусах на юг региона по 7-8 часов или на поезде по 12 часов? Их это не устроит. Китайские туристы привыкли к быстрым перемещениям, привыкли к комфорту. Решением вопроса могла быть малая авиация и массовые рейсы из Красноярска в Шушенское, тем более аэропорт есть, но парка самолетов пока нет", - отмечает Богомолов.

По его словам, для привлечения в этом направлении новых туристов необходимо также расширять число локаций, которые были бы интересны для граждан КНР. Так, одной из таких локаций может стать Красноярск, который в 50-х годах прошлого века посещал лидер КНР Мао Цзэдун. Но для этого предложения необходима рекламно-информационная кампания среди китайских туристов.