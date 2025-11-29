Отразится ли ситуация с уязвимостью Airbus на российских рейсах

Тема с рекомендацией корпорации Airbus обновить программное обеспечение на самолётах А320 из-за обнаруженной уязвимости продолжает волновать туристов. В первую очередь их волнует стабильность выполнения рейсов, так как у некоторых иностранных перевозчиков уже началось сыпаться расписание из-за вынужденной отмены вылетов. Несколько крупных российских авиакомпаний рассказали TourDom.ru, как ситуация отразится на их работе.

© РИА Новости

Крупнейшим парком воздушных судов данной конфигурации в РФ обладает «Аэрофлот». Суммарно с дочерним перевозчиком, «Россией», это более 60 машин.

«Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов авиакомпаний. Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы “Аэрофлот”, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов», – заверили журналиста TourDom.ru представители нацперевозчика.

В отсутствии проблем из-за уязвимости, которая актуальна для более 6 тыс. самолетов в мире, заверили редакцию и в авиакомпании S7: «Выпущенная директива не применима к флоту семейства А320 авиакомпании, дополнительных действий и работ не требуется». Напомним, что у этого перевозчика 16 бортов A320 и еще три десятка с приставкой neo.

Помимо вышеназванных авиакомпаний, популярные узкофюзеляжные самолёты используют также «Уральские авиалинии» и «Ямал». Они пока что не комментировали ситуацию.

Ранее TourDom.ru писал, что после директивы Airbus на А320 не стало резко опасно летать.

Update. В Росавиации прокомментировали директиву Airbus: