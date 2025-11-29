Ямал набирает популярность среди туристов. В региональном главке МЧС подвели итоги туристического сезона 2025 года: именно спасатели сопровождают гостей в путешествиях.

Всего за прошедший период 2025 года на территории округа официально зарегистрировалась 151 туристическая группа, в составе которых 1850 человек, из них 583 ребенка и 22 иностранных граждан. Все зарегистрированные туристы от начала и до конца маршрутов были под контролем ямальских спасателей, - рассказали представители ведомства.

Также в МЧС назвали и факторы риска, которые подстерегают туристов в путешествиях. Среди них – слабая подготовка туристов и гидов, а также неизведанные маршруты.

Ранее Ямал 1 сообщал, что в округе подготовили первых инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу. По итогам обучения 22 участника успешно прошли государственную аттестацию. Специалистов включат в государственный реестр, что позволит им сотрудничать с ведущими туроператорами.