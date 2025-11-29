Как туристов учат выживанию в горах

Выживанию в горах сейчас учатся активисты Русского географического общества из всех регионов России. Проект «Школа туризма и краеведения» проходит в ущельях Кабардино-Балкарии. На занятиях побывал корреспондент «МИР 24» Михаил Сенич.

© Мир24

Главная прелесть крутых гор в том и заключается, что сюда мало кто может взобраться. И особенно важно здесь уметь пользоваться страховкой и другими средствами спасения. А обучить этому могут уже только опытные профессионалы.

Работа с альпинистским снаряжением, одиночные и парные подъемы, отработка экстремальных ситуаций и, наконец, возможности преодоления себя. То, что придает особый вкус туристическому отдыху в горах.

Ариана Бражкина, участница проекта «Школа туризма и краеведения»:

«На середине хотела сдаться, потому что казалось, что просто не за что зацепиться, силы меня оставили. Казалось, что плоская скала… Но, когда ты доходишь до вершины, ты настолько рад внутренне, что ты не сдался, это дает уверенность на самом верху, что в обычной жизни ты можешь все».

Практическую часть «Школы туризма и краеведения решили провести в виде интенсива в одном из самых живописных и в то же время насыщенных экстремальными зонами ущелье Адыл-Су. Здесь каждый камень таит потенциальную опасность, поэтому отобрали лучших претендентов.

Тенгиз Мокаев, организатор проекта «Школа туризма и краеведения», руководитель молодежного клуба РГО:

«Это руководители молодежных центров, клубов, активисты. Среди них есть уже опытные альпинисты, горновосходители, есть новички, начинающие, но всех нас объединяет любовь к родному краю, любовь к малой, большой Родине, желание узнать и поделиться».

Дарья Бессалова основы альпинизма изучала в Крыму. Чтобы стать инструктором, решила пройти школу кавказских гор.

«Я здесь чувствую даже вдохновение в какой-то мере, потому что, глядя на всю эту красоту, глядя на все эти великолепные объемы, хочется дойти до той вершины, покорить ее», - призналась участница проекта Дарья Бессалова.

В течение недели участники интенсива пройдут акклиматизационные походы, краеведческие экскурсии, мастер-классы по горной переправе и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в горах.

Проект «Школа туризма и краеведения» был реализован при поддержке Фонда президентских грантов России. Записаться на следующий поток обучения можно на портале Русского географического общества.