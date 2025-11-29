В ДНР построят санатории на побережье Азовского моря
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в регионе на побережье Азовского моря построят базы отдыха и санатории.
По его словам, необходимо развивать первую линию – зону пляжа. Там будут базы отдыха, гостиницы, пансионаты, санатории.
На второй линии планируют построить торговые центры, рестораны, спортивные объекты.
На третьей – жилье для персонала и туристов. Об этом написало РИА Новости.
Кроме того, сделают все необходимую инраструктуру.
Пушилин сообщил, что побережье Азовского моря будут застраивать не хаотично, а комплексно.
По его словам, для Донбасса туризм станет точкой роста и в новой структуре экономики будет играть одну из основных ролей.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 120 км прибрежной зоны ДНР включат в мастер-план развития побережья Азовского моря.
