В ДНР построят санатории на побережье Азовского моря

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в регионе на побережье Азовского моря построят базы отдыха и санатории.

© РИА Новости

По его словам, необходимо развивать первую линию – зону пляжа. Там будут базы отдыха, гостиницы, пансионаты, санатории.

На второй линии планируют построить торговые центры, рестораны, спортивные объекты.

На третьей – жилье для персонала и туристов. Об этом написало РИА Новости.

Кроме того, сделают все необходимую инраструктуру.

Пушилин сообщил, что побережье Азовского моря будут застраивать не хаотично, а комплексно.

По его словам, для Донбасса туризм станет точкой роста и в новой структуре экономики будет играть одну из основных ролей.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 120 км прибрежной зоны ДНР включат в мастер-план развития побережья Азовского моря.

Ранее писали, что свыше2,4 млн россиян в 2024 году выбрали научно-популярный туризм вместо обычного отдыха. Особой популярностью пользовались маршруты, связанные с космосом, археологией и атомной энергетикой.

Сообщалось также, что Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге развития туризма.