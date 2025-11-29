Стало известно, насколько популярны прогулки по Москве-реке

В 2025 году москвичи и гости столицы приобрели более 1,6 млн билетов для прогулок по Москве-реке. Этот показатель почти на 400 тысю превышает данные за прошлый сезон. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что интерес к данному виду отдыха неуклонно растет.

Ликсутов подчеркнул, что рост популярности речных прогулок обусловлен удобством и быстротой покупки билетов через современные онлайн-платформы. Общее количество приобретенных билетов составило 1,65 млн штук, причем треть из них были куплены в электронном формате. Он также заявил о продолжении развития водного транспорта в столице в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина.

Согласно данным, свыше 60% билетов на речные прогулки было реализовано через сервис «Суда сюда». В текущем навигационном сезоне пользователям были доступны пять различных прогулочных маршрутов, включая Северный, Центральный, Исторический, Круговой и Серебряный бор, а также два переправы, соединяющие Северный речной вокзал с Химками и Захарково. Наибольшей популярностью среди пассажиров пользовались Северный, Центральный и Исторический маршруты.