Перечислены популярные города для празднования Нового года

В России растет интерес к путешествиям по стране. Соотечественники выбирают новые направления для празднования Нового года. Больше всего бронирований отмечено в Екатеринбурге, Костроме, Рязани, во Владивостоке и на курортах Кавказских Минеральных Вод. Данные привел Национальный туроператор «Алеан».

В Рязани число бронирований выросло на 25% по сравнению с прошлым годо, после того как город стал новогодней столицей 2026 года. Путешественников интересуют Рязанский кремль, Музей истории рязанского леденца, а также экскурсии на малую родину поэта Сергея Есенина – в село Константиново.

Снять жилье в отелях города можно от 6,7 тыс. рублей (трехзвездочные отели). Проживание в отели «четыре звезды» обойдется в 8,4 тыс. рублей.

Второе место занял Екатеринбург. Спрос на бронирования в столице Урала вырос на 22%. Для туристов подготовят разнообразную культурную программу и ледовый городок.

В Костроме число бронирований увеличилось на 20%. Спросом пользуются семейные туры с посещением «Фабрики Мороза-Мастера» в Лаврово и Терема Снегурочки. В городе проживание в отеле «три звезды» на новогодние выходные обойдется от 11,7 тыс. рублей, в четырехзвездочной гостинице – от 20 тыс. рублей.

Курорты Кавказских Минвод подойдут тех, кто интересуется оздоровительными программами и спокойным отдыхом. Число бронирований там выросло на 20%. Санаторно-курортное лечение продолжительностью 12 дней на двоих будет стоить от 96,8 до 209 тыс. рублей.

Топ-5 популярных направлений на новый год завершает Владивосток. Туристов привлекает уникальная природа региона, морская еда. Проживание в отеле «три звезды» будет стоить от 4 тыс. рублей.

