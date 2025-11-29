Названы главные причины посетить Кольский полуостров

Мурманская область и Кольский полуостров переживают настоящий туристический бум. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что число бронирований выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, в то время как средний показатель по стране – 9%. В первую очередь туристы едут к полярному кругу, чтобы увидеть северное сияние. Также популярны морские прогулки с фотоохотой на китов и рыбалка. Иногда путешественники выбирают более экзотические развлечения вроде айс-флоатинга и крабового сафари. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, чем заняться в этом регионе и сколько потребуется денег на поездку.

Северное сияние

Кольский полуостров – одно из самых удачных и доступных для туристов мест, чтобы увидеть северное сияние. Разумеется, никакой гарантии ни одна туристическая компания не даст (а если даст, это маркетинговая уловка, не более). Это природное явление, которое не случается по расписанию, однако шансы можно повысить. Стоит приехать сюда в полярную ночь, в ясную безоблачную погоду, выбрать места подальше от городской иллюминации и следить за прогнозом космической погоды на сайте Института земного магнетизма. Если были вспышки на Солнце, то в ближайшие дни можно ждать "танца неба".

Едут за этим зрелищем обычно в Териберку (много организованных туров и хорошая инфраструктура для туристов), а также в Хибины – чистый горный воздух и минимум городской иллюминации способствуют отличной видимости. Однодневные туры в Териберку из Мурманска стоят от 3 500 рублей с человека: сюда входит трансфер туда и обратно, а также фотографии на профессиональную камеру.

Наблюдение за китами

По данным опроса Ассоциации туроператоров, самое притягательное в Арктике для туристов – это возможность увидеть настоящего кита (52% опрошенных), даже северное сияние впечатлило меньше людей. Горбатые киты, финвалы, косатки и белухи приплывают сюда с мая по август, а пик сезона приходится на июнь и июль. В это время в Баренцевом море нерестится рыба, поэтому киты подплывают максимально близко к берегу. Впрочем, в некоторые годы сезон рыбы затягивается, и фонтанчики над водной гладью можно увидеть зимой – предсказать это заранее сложно.

Морские прогулки в Териберке предлагают повсеместно, их можно забронировать заранее или по прибытии. Цены начинаются от 6 тысяч рублей с человека за двухчасовую экскурсию.

Саамская деревня

Саамы – малочисленный коренной народ Кольского полуострова, сегодня их проживает около полутора тысяч человек и почти все – в Ловозерском районе. Там есть музей под открытым небом – саамская деревня "Самь-Сыйт". Туристов здесь ждут традиционные блюда, знакомство с саамским бытом и животными – оленями, песцами, енотами и хаски, а также катание на собачьих и оленьих упряжках. Деревня расположена в 100 километрах от Мурманска, организаторы предлагают трансфер от города и обратно (цены уточнять перед поездкой). Стоимость экскурсии – от 2 500 рублей с человека, также можно остановиться на ночь в гостевом доме – от 1 800 рублей в сутки за номер на двоих.

Айс-флоатинг

Айс-флоатинг – это зимний вид плавания в специальном теплом гидрокостюме из неопрена. Если быть точнее, здесь нужно не плавать (можно даже не уметь), а просто лежать на воде и "парить" по течению среди льдин. Попробовать айс-флоатинг можно в самом Мурманске, Териберке и Кандалакше. В первых двух случаях вы будете плавать в Баренцевом море, а во втором – в Белом. В Мурманске есть центр айс-флоатинга прямо в черте города, в микрорайоне Дровяное, стоимость – 5 000 рублей с человека, а в Кандалакше чуть дешевле – 4 500 рублей.

Крабовое сафари

На Кольском полуострове можно поймать настоящего камчатского краба, для желающих организуют сафари. Сезон длится с 15 мая по 31 декабря, туры стартуют в Териберке, и одно сафари длится в среднем три часа. Для начала каждому выдают лицензию (она дает право на вылов не более двух крабов), потом группа отправляется в море на место лова. По возвращении инструктор взвешивает добычу и проверяет, что вы ничего не нарушили (например, что не выловили самку или детеныша до 15 сантиметров). Часть улова продегустируете на месте, а оставшееся вам упакуют в вакуум и завернут с собой. Стоимость такого сафари – от 20 тысяч рублей с человека, сюда уже включена лицензия и необходимое снаряжение для лова.

Как добраться и сколько стоит

Перелет до Мурманска – 2,5 часа в одну сторону, от 11 тысяч рублей – за билеты туда и обратно. До Териберки можно доехать на автобусе, билет в одну сторону стоит от 708 рублей, время в пути зависит от погоды и ситуации на дороге, но в среднем от 3,5–4 часов в одну сторону. Автобусы ходят не каждый день, а организованные туры часто предлагают свой трансфер, цены нужно уточнять напрямую.

До Кандалакши из Мурманска дешевле доехать на электричке (5,5 часа в пути и от 355 рублей – за билет в одну сторону). Также ходит несколько поездов: от 5 до 5,5 часа в пути и от 1 100 рублей – за билет в одну сторону.

Перелет до Апатитов – около 2,5 часа в пути в одну сторону и от 9 200 рублей – за билеты туда и обратно.

Ночь в трехзвездочном отеле в Мурманске в среднем обойдется от 3 500 рублей в сутки за номер на двоих, апартаменты – от 2 500 рублей. В Териберке дороже: цены начинаются от 5 500 за размещение в кемпинге, но лучше рассчитывать от 7 500 в сутки за номер на двоих в отеле или гостевом доме. Цены на проживание в Апатитах начинаются от 3 500 рублей (апартаменты), а в Кандалакше – от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих.