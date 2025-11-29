В РСТ заявили о росте поездок из Саудовской Аравии

Туристические поездки из Саудовской Аравии в Россию выросли на 22%. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Кабмин ранее одобрил подписание соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. Теперь граждане одной страны могут непрерывно находиться на территории другой без визы в течение 90 дней.

Горин назвал это хорошим решением. По его словам, Саудовская Аравия вошла в топ-5 стран, граждане которых наиболее часто посещают Россию.

«И что очень важно, эти туристы выбирают премиальные пятизвездочные отели и максимально наполненные экскурсионные программы, поэтому это очень большой плюс», – подчеркнул вице-президент РСТ.

Как пояснил Горин, для россиян безвиз стал хорошей новостью, поскольку раньше для посещения Саудовской Аравии требовались дополнительные расходы и трата времени на оформление документов.

При этом в 2025 году стали выполняться прямые рейсы, а одна из авиакомпаний в декабре добавила еще два еженедельных перелета.

«Естественно, это повлияет и на туристические поездки, тем более что страна сейчас очень активно развивает стратегию въездного туризма, строит много новых современных отелей в очень красивых местах. Саудовская Аравия действительно очень комфортная для отдыха, безопасная и гостеприимная, а еще является страной паломнического туризма», – сказал он.

По данным РСТ, в настоящее время более 20 тысяч паломников намерены посетить Саудовскую Аравию в предстоящем сезоне.

Кроме того, Горин обратил внимание на цены, указав, что тур-пакет для двоих на 7 дней в среднем может обойтись от 250–450 тысяч рублей в зависимости от экскурсионной программы. Авиаперелет в среднем на двоих будет стоит в районе 120–140 тысяч.

Тем временем Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Оно вступит в силу с 13 декабря.

Туристы смогут въезжать без визы, если продолжительность пребывания в обеих странах не будет превышать 30 дней. В течение года можно совершить не более 3 таких визитов.