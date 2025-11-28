В Свердловской области высказались о международном бизнес-туризме

В Свердловской области рассказали о дальнейших планах по развитию международного бизнес-туризма. Об этом сообщает URA.RU.

© РИА Новости

Как заявил и. о. замгубернатора — региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин на форуме «Города России», ежегодно в области проводят более 500 событийных и деловых мероприятий. Доля деловых туристов в структуре внутреннего турпотока составляет 60%.

«В этом году Свердловская область стала участником программы "Открой твою Россию" и разработала туристический продукт для двух целевых стран: для Китая — "На границе двух миров — двух частей света" и Индии — "Урал. Сокровищница Европы и Азии"», — отметил министр.

