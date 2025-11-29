Что нужно знать об отдыхе на Алтае в 2026 году

Республика Алтай за 2025 год почти в два раза увеличила число туристических объектов, готовых принять гостей. В целом курорты Алтая считаются одними из самых дешевых для любителей зимнего спорта. Кроме того, они выделяются живописной природой, красоту которой нужно оценить хотя бы раз в жизни. И для этого совсем не обязательно ждать теплого времени года. «Лента.ру» рассказывает, чем заняться на Алтае зимой и летом, как туда добраться и сколько будет стоить отдых в 2026 году.

© Lenta.ru

Алтай приходит на ум сразу, как заходит речь о горном отдыхе в России. Своими заснеженными вершинами, живописными плато, бурлящими водопадами и кристально чистыми озерами он знаменит во всем мире и едва ли уступает по колориту швейцарским Альпам. Только добраться до него россиянам куда проще и дешевле.

Как правило, на Алтай едут, чтобы отдохнуть душой. Его недаром называют местом силы. Здесь вы вряд ли найдете шумные вечеринки (на самом деле и это возможно), зато сможете насладиться нетронутой природой.

Алтай — для тех, кто хочет прийти в себя после суетливой жизни в большом городе, побыть на природе, вдохнуть полной грудью чистый воздух, полюбоваться пейзажами.

При этом и развлечений здесь достаточно — на любой вкус, для детей и взрослых.

Алтай в разные сезоны

Природные особенности региона

На юге Западной Сибири расположены два субъекта Российской Федерации: Алтайский край со столицей в городе Барнауле и Республика Алтай со столицей в Горно-Алтайске. Алтайский край — это равнинные и предгорные территории, а Республика Алтай — почти полностью горный регион: все высочайшие хребты, ледники, вершины выше 4000 метров, в том числе высшая точка Алтая — гора Белуха (4506 метров над уровнем моря), — находятся здесь.

Республика Алтай — стратегический приграничный регион, он соседствует с Кемеровской областью, Республиками Хакасия и Тыва, а также с Монголией, Китаем и Казахстаном. В 1998 году Горный Алтай был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием Золотые горы Алтая. Объект наследия включает три отдельных участка: Алтайский заповедник с водоохранной зоной Телецкого озера, Катунский заповедник плюс природный парк Белуха, плато Укок.

В Алтайских горах берут истоки крупнейшие реки этого региона — Обь и Иртыш. К основным водным артериям края относят реки Катунь и Бию. Кроме того, здесь располагается огромное количество озер — около 20 тысяч.

Великолепная природа — главная достопримечательность и Республики Алтай, и Алтайского края. Бескрайние леса, прозрачные озера, горные реки, пещеры и скалы и минеральные целебные источники обеспечат отдых на любой вкус.

Погода и климат на Алтае зимой и летом

Безусловно, этот край стоит того, чтобы посетить его в любое время года. Тем не менее, у холодного и теплого сезонов есть свои особенности, которые необходимо учитывать при планировании поездки.

Алтай зимой — это настоящая сказка, атмосфера здесь поистине волшебная. Климат при этом довольно мягкий.

Так, в декабре средняя температура составляет примерно -4...-14 °C, а в январе — -5...-17 °C. Умеренный мороз сочетается с большим количеством солнечных и безоблачных дней — в это время туристам раскрываются великолепные пейзажи с белоснежными вершинами гор. Погода позволит насладиться и колоритом природных достопримечательностей, и активным отдыхом.

И хотя мороз редко достигает критических показателей, Алтай — это все-таки Сибирь, и климат здесь резко континентальный, так что в поездку точно стоит взять как можно больше теплых вещей, в частности, несколько комплектов термобелья. Особенно, если в планы заложен маршрут с посещением нескольких точек.

Что же касается лета, то важно знать, что этот период на Алтае довольно дождливый. Чем выше в горы — тем осадков больше. Температура летом также колеблется в зависимости от местности. В низкогорье она не очень высокая — примерно +18...+20 °C.

А вот в котловинах Алтая лето ничуть не уступает южному курорту, там температура может подниматься до +30...+35 °C.

Самым комфортным месяцем для посещения региона считается июнь, так как в это время, как правило, меньше дождей, чем в июле, а температура еще не идет на спад, как в августе.

Как добраться

До Горно-Алтайска

Если большинство мест, которые вы хотите посмотреть, располагаются в Республике Алтай, то можно лететь сразу до Горно-Алтайска. Туда практически ежедневно летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Омска, Салехарда, Самары, Сургута и Ханты-Мансийска. Изучить их расписание можно на сайте аэропорта.

В январе 2026 года билеты из Москвы в Горно-Алтайск стоят от 10 тысяч рублей. Прямой перелет займет 4,5 часа.

Аэропорт находится в 14 км от города — в селе Майма. Оттуда ходит рейсовый автобус № 103, ехать нужно до остановки «Автовокзал». Это займет примерно 45 минут. Еще один вариант — вызвать такси.

До Барнаула

Выбор рейсов в аэропорте Барнаула больше, поэтому билет может быть дешевле. Долететь в Барнаул прямым рейсом можно из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Сургута, Тюмени и Красноярска. С расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.

До Барнаула из Москвы билеты на январь 2026 года стоят от 7,2 тысячи рублей. Время в пути — четыре часа 15 минут.

Из аэропорта Барнаула до городского автовокзала рейсовые автобусы не ходят, поэтому лучше воспользоваться такси. На это понадобится около 45 минут.

Большинство туристов стремятся посетить и Республику Алтай, и Алтайский край за одну поездку. Сделать это не так уж и сложно: между Барнаулом и Горно-Алтайском ежедневно с утра и до вечера курсируют автобусы. Время в пути занимает около четырех часов.

В Горном Алтае железной дороги нет, поэтому добраться на поезде возможно только через Алтайский край. Но дорога до Барнаула из Москвы, например, займет два дня и 14 часов. Поезд «Москва Казанская — Барнаул» останавливается и в Бийске.

Зимний отдых на Алтае

Популярные виды активного отдыха на Алтае зимой

Зимой здесь можно:

покататься на горных лыжах;

научиться водить снегоходы;

прокатиться в санно-собачьих упряжках;

посетить основные достопримечательности Горного Алтая.

Размещение и инфраструктура для путешественников зимой

За последние десятилетия зимняя туристическая инфраструктура Алтая сильно изменилась, и теперь даже в самых отдаленных уголках региона есть возможность отдыхать с высоким уровнем комфорта. Практически все базы отдыха, отели и гостиницы Алтая сейчас рассчитаны на круглогодичное размещение гостей.

Вот несколько вариантов, которые можно рассмотреть, особенно если планируется первое путешествие на Алтай.

Село Чемал

Как добраться: из Горно-Алтайска можно за 1-1,5 часа доехать на машине по Чуйскому и Чемальскому трактам. На автобусе ехать чуть дольше — около 2 часов. А из Барнаула дорога займет гораздо дольше: по Правобережному, Чуйскому и Чемальскому трактам на машине придется ехать около 4,5 часа, а на автобусе — от 6 до 7 часов.

Здесь можно остановиться, если хочется тихого отдыха без особых активностей. В Чемале отличный климат — благодаря тому, что нет сильного ветра, даже серьезные морозы переносятся намного легче. Кроме того, некоторые достопримечательности Алтая находятся в пешей доступности. Так, можно легко добраться до острова Патмос, посетить небольшой храм Иоанна Богослова и прогуляться по длинному подвесному мосту.

Также совсем недалеко расположена Чемальская ГЭС — построенная в 1935 году, гидроэлектростанция на реке Чемал сейчас выведена из эксплуатации, но по-прежнему интересна как туристический объект. Если пройти вниз по течению, можно полюбоваться слиянием двух рек — Чемала и Катуни.

Телецкое озеро

Как добраться: из Барнаула путь до озера на машине займет около 6 часов, так как нужно проехать порядка 400 километров. Из Горно-Алтайска добираться гораздо быстрее: время поездки сократится до 3 часов, а расстояние — до 159 километров.

Один из самых глубоких водоемов России, он окружен кедровой тайгой невероятной красоты, охраняется ЮНЕСКО. Добраться до его южного берега зимой вряд ли получится, да и не имеет смысла, так как все турбазы там закрываются до потепления. Так что остановиться можно лишь в северной части — например, в поселках Артыбаш и Иогач.

Как и в Чемале, рядом с Телецким озером можно покататься на упряжках хаски. Также можно устроить прогулку на конях или снегоходах. Да и пешая прогулка по округе не оставит туристов равнодушными. Например, на вершине горы Тилан-Туу есть живописная смотровая площадка, с которой можно полюбоваться заледеневшими водопадами Третьей речки.

Горнолыжный курорт «Телецкий»

Телецкое озеро подойдет и любителям лыж: горнолыжный курорт «Телецкий» находится рядом с селом Артыбаш.

Как добраться: ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске. Путь оттуда на машине займет чуть меньше 3 часов.

GPS-координаты: 51.727901, 87.301205.

Адрес: Республика Алтай, район Телецкого озера,Урочище горы Кокуя.

Контакты: +7 383 209 07 07.

Карта трасс на курорте «Телецкий»

Озеро Манжерок

Как добраться: Из Горно-Алтайска дорога на машине займет менее часа, а из Барнаула — почти 4 часа.

Здесь гостей ждут рестораны, русские бани и, конечно, возможность прокатиться на собачьих упряжках вдоль заснеженного Манжерока. В семи километрах от озера расположен всесезонный курорт «Бирюзовая Катунь».

Горнолыжный курорт «Манжерок»

Здесь же располагается одноименный горнолыжный курорт «Манжерок». Это одно из самых популярных туристических мест, поэтому за уединением сюда ехать не стоит. Один из главных плюсов — довольно демократичные цены. На северном склоне горы Малая Синюха есть множество горнолыжных трасс, их общая протяженность — 21 километр.

GPS-координаты: 51.485112, 85.482844.

Адрес: Республика Алтай, Майминский район, район озера Манжерокское.

Контакты: 8 913 992 88 88.

Карта трасс на курорте «Манжерок»

Курорт «Белокуриха»

Как добраться

GPS-координаты: 51.991153, 84.972732.

Адрес: Белокуриха, улица Академика Мясникова, 2.

Контакты: 8 800 707 51 82.

Здесь туристов ждет не только катание на лыжах на нескольких трассах, но и возможность получить санаторные услуги: купание в термах, приемы врачей, массажи и многое другое. Курорт, расположенный в одноименном городе, славится мягким климатом, за который он даже получил прозвище «Сибирская Швейцария». А помимо саней, лыж, сноуборда и катания на лошадях и собачьих упряжках, в Белокурихе желающим также доступная подледная рыбалка.

Стоимость отдыха зимой 2025-2026 на Алтае

Зимние туры на Алтай стоят от 50 тысяч на шесть дней и пять ночей. В эту стоимость не включают перелет и катание на горнолыжных курортах, если время для него предусмотрено в программе.

Зимние достопримечательности Алтая

1. Чуйский тракт

Федеральная автодорога, трасса, которая соединяет Новосибирск, Барнаул и большую часть населенных пунктов Горного Алтая. Заканчивается она на границе с Монголией. Достаточно просто двигаться по ней и наслаждаться красотой местной природы. Кроме того, на пути то и дело будут встречаться достойные внимания места: например, село Сростки, где жил известный кинорежиссер и писатель Василий Шукшин.

2. Озеро Светлое

Его также называют Лебединым, так как именно сюда на зимовку слетаются лебеди Алтая — обычно здесь находится около 450 птиц. Главная особенность водоема состоит в том, что он не замерзает — даже в 40-градусный мороз. Температура воды зимой остается на уровне +3...+5 °C. Озеро находится в 220 километрах от Барнаула, в 70 километрах от Бийска, в 40 километрах от Белокурихи. Добраться до него можно на машине.

3. Питомник зубров

Здесь выращивают краснокнижных чистокровных зубров — животных, которые признаны вымирающими. Зимой зубры подходят к оградам максимально близко: в это время им хочется выпросить как можно больше вкусностей у посетителей. Питомник находится между селами Камлак и Черга.

4. Тавдинские (Талдинские) пещеры

Это комплекс из 30 пещер на хребте Семинский, они расположены на скалистом участке протяженностью пять километров. Для удобства туристов в некоторых пещерах даже есть электричество, а к самым популярным объектам ведут деревянные лестницы. В эти места можно приезжать в любое время года, виды великолепны независимо от погоды. Тавдинские пещеры находятся на левом берегу Катуни — между поселками Манжерок и Известковый.

5. Гейзеровое озеро

Его также называют «Глаз Земли» или Серебряное. Это небольшой водоем, в центре которого из-под земли бьют пять ключей: четыре небольших и один крупный. Вода здесь безупречно чистая, поэтому озеро часто сравнивают с драгоценным камнем. Находится в Улаганском районе, рядом с селом Акташ, на 296-м километре Чуйского тракта.

Мероприятия на Алтае в зимний сезон

Самый популярный фестиваль, который проводится на Алтае зимой, называется «Алтайская зимовка». В программу включены спортивные мероприятия, развлечения для детей и экскурсии для туристов. Он проходит 20 декабря в Белокурихе. Участники фестиваля примут участие в различных спортивных состязаниях, смогут посетить концерт и огненное шоу, а также посмотреть состязания по хоккею и лыжным гонкам.

Летний отдых на Алтае

Популярные виды активного отдыха на Алтае летом:

пешие и велосипедные маршруты;

рафтинг;

конный спорт;

экотуризм.

Размещение и инфраструктура в летний сезон

Летом Алтай предлагает бесчисленное множество баз отдыха, отелей, гостиниц и глэмпингов. Кроме того, в теплое время года по региону вполне можно путешествовать с палаткой, останавливаясь в местных кемпингах, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Также нередко местные жители предлагают туристам за небольшую плату разместиться у них.

Что посмотреть на Алтае летом

Помимо тех мест, что были перечислены выше, летом также стоит посетить несколько природных достопримечательностей.

1. Мультинские озера

Каскад трех озер соединяет река Мульта. Озера и леса на их берегах — это пейзажи невероятной красоты. Кедры, лиственницы, пихты подступают к самой воде. А во время прогулки можно собрать немало грибов, брусники и жимолости. Находятся озера в западной части Катунского хребта, в Усть-Коксинском районе Горного Алтая.

2. Слияние Чуи и Катуни

Это для алтайцев священное место, которое располагается на 712-м километре Чуйского тракта. Здесь чистые воды Катуни соединяются с мутными водами Чуи. Рядом обустроена смотровая площадка.

В окрестностях слияния главных алтайских рек обнаружили древнее святилище с огромными наскальными рисунками. Считается, что их оставили люди, жившие здесь около трех тысяч лет назад.

3. Водопад Корбу

Находится на реке Большая Корбу. Она совсем небольшая — протяженностью всего 7,6 километра. На своем пути река образует маленькие водопады и затем обрушивается большим водопадом с высоты 12,5 метра. При этом падает вода не отвесно: путь ей преграждают камни, из-за чего образуется эффектный водяной веер.

4. «Лохматая ферма»

Это зоопарк, который находится в селе Узнезя (Чемальский район). На «Лохматой ферме» живут павлины, утки породы голубой фаворит, цесарки, австралийские страусы, кролики, верблюд, маралы, яки, нубийские козочки, лисы, песцы, чернобурки и еноты. А самое главное — со многими животными можно взаимодействовать: по сути, это контактный зоопарк.

Мероприятия на Алтае в летний сезон

Во время поездки на Алтай летом обязательно стоит посетить хотя бы один из многочисленных фестивалей, что здесь проводятся.

«Ах! Фест» — гастрономический фестиваль натуральной продукции Алтая, который проводится в регионе ежегодно в июле. Его цель — популяризация ЗОЖ и натуральной продукции Алтая.

Altai Palace FEST — первый ежегодный музыкальный фестиваль на Алтае, который также проводится в июле. Под открытым небом можно наслаждаться исполнением известных хитов и красотой природы одновременно.

«Купалица» — фольклорно-этнический фестиваль, приуроченный к народному празднику Ивана Купалы. Как правило, проходит каждый год в начале июля.

Когда лучше поехать на Алтай — зимой или летом

Зимой

Несмотря на то, что Алтай — это Сибирь, климат зимой здесь не пугающе холодный. Особенно если хорошенько подготовиться и запастись экипировкой и теплой одеждой.

И все же по сравнению с летним отдыхом поездку на Алтай в холодный сезон можно назвать чуть более экстремальной. Точно стоит в подробностях продумать программу: при зимних температурах хорошо сначала активно провести досуг, а потом попариться в бане и расслабиться в тепле у камина.

Летом

Летом отдых более разнообразный. В этот сезон доступны прогулки на конях, собачьих упряжках, сплавы на байдарках, многочисленные спокойные ретриты, уютные спа-курорты, а также йога-туры.

Каждый выберет досуг по душе, но в чем точно не стоит сомневаться, так это в том, что Алтай непременно поразит своими красивыми пейзажами в любое время года и оставит богатые впечатления на долгие годы.