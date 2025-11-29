В курортном регионе России открылись зимние пляжи

Более 70 зимних пляжей открылось в Краснодарском крае, они будут работать до марта 2026 года. Об этом написал губернатор российского курортного региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Чиновник отметил, что прибрежные зоны переформатировали под межсезонье: вместо шезлонгов и зонтиков там появились беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны. По словам губернатора, спрос на такой формат отдыха у местных жителей и туристов очень высок. Ранее такие пляжи уже были открыты на черноморском побережье в 2020 году.

Кондратьев добавил, что зимние пляжи позволяют наслаждаться отдыхом у моря в любое время года, получать новые впечатления и укреплять здоровье.

Ранее россиянам назвали топ-5 направлений по приросту бронирования туристического жилья для отдыха зимой-2025-2026. На первом месте оказался Мурманск.