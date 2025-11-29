Отдых в Карелии: что посмотреть и чем заняться летом и зимой

Карелию по праву считают одним из самых красивых регионов России. Ее называют краем лесов и страной тысячи озер. При этом отдыхать там можно в любое время года: свои развлечения предлагает каждый сезон. «Лента.ру» рассказывает, чем заняться в Карелии в 2026 году и какие достопримечательности там есть.

Как добраться до Карелии?

На самолете

В Карелии всего один аэропорт, который называется Бесовец. Расположен он довольно удобно: в 30 минутах езды от Петрозаводска, столицы региона.

1,5 часа составляет время полета в Карелию из Москвы.

Авиабилеты из Москвы в Петрозаводск на одного человека туда-обратно без учета багажа стоят от 17 тысяч рублей.

А вот из Санкт-Петербурга добираться до Карелии самолетом неудобно, несмотря на близкое расположение регионов, — прям рейсов нет. Перелет с пересадками в Москве или Калининграде может занять в среднем от 5 до 10 часов. Билеты стоят недешево — от 30 тысяч рублей туда-обратно.

На автомобиле

Из Северной столицы гораздо проще доехать до Карелии на машине: по трассе Р-21 «Кола», которая идет из Петербурга в Петрозаводск, дорога занимает примерно 5 часов. Из Москвы ехать в два раза дольше — 12 часов.

На поезде

Для поездки из Москвы хороший вариант по соотношению цена–удобство — фирменный двухэтажный поезд «Карелия» (018), рассказала «Ленте.ру» руководитель авиамаркетинга в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих. Он стартует от Ленинградского вокзала в 21:05 и прибывает в Петрозаводск на следующее утро в 7:50. Билеты на фирменный поезд из столицы стоят от 4000 рублей за место в купе: плацкарта в нем нет.

Из Санкт-Петербурга можно добраться на скоростной «Ласточке» за 5 часов. Билеты — от 1500 рублей.

Где остановиться в Карелии?

Чтобы успеть познакомиться с Карелией, нужно приезжать как минимум на несколько дней, считают эксперты и опытные путешественники.

Удобнее всего остановиться в Петрозаводске или Сортавале — в зависимости от того, какие достопримечательности вы планируете посетить.

В Карелии можно найти жилье на любой вкус: от апартаментов до баз отдыха.

«Рекомендую попробовать глэмпинг — особый формат, который может прекрасно заменить привычный кемпинг. Это отличная альтернатива, сохраняющая близость дикой природы, но в условиях повышенного комфорта. Это может быть палаточный городок или полноценный отель с палатками, на территории которого одновременно расположены сауна, кухня, туалеты и другие удобства», — рассказал «Ленте.ру» генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Бронирование отелей в Карелии работает, как и везде. Но лучше выбирать место для жилья заранее, ведь туристов в регионе традиционно очень много — особенно летом и в Новый год.

Учтите также, что многие кемпинги и глэмпинги в Карелии находятся вдали от крупных населенных пунктов: там нет привычных сервисов такси, поэтому вопрос трансфера также стоит решить до заезда.

Как одеваться в Карелии?

Весной и ранней осенью днем довольно тепло, однако к вечеру температура снижается. Поэтому толстовку или свитер с собой стоит взять обязательно, в марте и ноябре не помешает захватить зонт и дождевик.

«Летом нужна ветрозащитная легкая куртка, даже если вы планируете пляжный отдых в середине июля. Обязательны солнцезащитные средства и УФ-очки. Начиная с мая и до конца сентября берите с собой спрей от комаров, особенно если едете на природу», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Зимой нужна непромокаемая обувь и теплая одежда. Самые холодные месяцы в Карелии — январь и февраль. Средняя температура в это время около минус 13 градусов, но из-за сильной влажности мороз ощущается гораздо сильнее.

«Большая часть зимних развлечений в Карелии — на улице, поэтому стоит взять с собой термобелье, непродуваемую куртку и запасные комплекты одежды, пока основной сохнет после снежных развлечений», — добавила Екатерина Долгих.

Что посмотреть в Карелии?

Петрозаводск

Путешествие по региону лучше начинать со столицы — Петрозаводска: именно там проживает половина населения Карелии и находится единственный аэропорт.

В городе много памятников, музеев и очень развитая инфраструктура. Есть театры и филармония. У туристов очень популярна Площадь Ленина. Можно сходить в Парк культуры и отдыха, на Онежскую набережную и в Кафедральный собор Александра Невского.

Петрозаводск находится на берегу Онежского озера, которое считается вторым по величине пресноводным озером в Европе — его площадь составляет 9720 квадратных километров. В озере водится очень много рыбы, поэтому это очень популярное место среди рыбаков.

«С прогулок по Онежской набережной в Петрозаводске путешественники привозят фотографии арт-объектов, которые подарили столице республики города-побратимы. Самые известные из них — "Рыбаки" из Миннесоты, "Тюбингенское панно" из Тюбингена (Германия) и "Дерево желаний" из Умео (Швеция)», — рассказали в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

А в музее изобразительных искусств республики можно посмотреть постоянную экспозицию «Вселенная Калевала», которая посвящена карело-финской культуре — мифам, традициям и особенностям быта.

Остров Кижи

Заповедник Кижи считается символом Карелии. Это и остров на Онежском озере, и огромный музей деревянного зодчества, и объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«На острове располагается самый большой в России музей под открытым небом. Здесь со всей Карелии собраны постройки XVIII–XIX веков — церкви, дома, амбары и мельницы. Самые известные из них — легендарная Преображенская двадцати двуглавая церковь, построенная без единого гвоздя, и церковь Воскрешения Лазаря», — Екатерина Долгих, руководитель авиамаркетинга.

Достопримечательности острова разбиты на восемь секторов, которые посвящены традициям русских, карелов-ливвиков, вепсов и других народов. А в музее можно познакомиться с образцами древнерусской живописи, иконами, книгами и фотографиями.

Кроме того, на острове Кижи можно купаться. Но с ограничениями: только в районе деревни Ямка и на соседних островах, рассказал «Ленте.ру» основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

Как добраться до острова Кижи?

Остров находится в 50 километрах от Петрозаводска.

Зимой добраться до заповедника можно на хивусе (катере на воздушной подушке), на снегоходах, на вертолете.

Летом — на катере или «комете» (судне на подводных крыльях).

Сортавала

Еще один город Карелии, где точно стоит побывать.

«В Сортавалу стоит ехать за тем, чтобы насладиться удивительной архитектурой. Здесь представлено множество достопримечательностей в стилях северного модерна, неоклассицизма и ампира. Самые интересные здания здесь — Финский банк, "Дом Библии", береговой амбар, дом купца Сийтонена», — рассказал Юрий Кузнецов.

Город небольшой, поэтому осмотреть его можно за день.

Как добраться до Сортавалы?

На машине или на поезде.

Из Москвы двухэтажный поезд № 160В идет 13,5 часа.

Из Санкт-Петербурга можно добраться на поезде за 6 часов или на «Ласточке» за 4 часа.

Из Петрозаводска поезд идет 5-6 часов.

Горный парк Рускеала

Природный парк Рускеала — это каньон в живописном месте на берегу реки Тохмайоки, который образовался на месте добычи мрамора еще в XVI веке. «Мрамор использовали для отделки дворцов и соборов — Исаакиевского и Казанского. В парке есть озеро и оборудованная тропа вокруг него. Зимой, когда озеро замерзает, подсветка выглядит особенно сказочно», — рассказала Екатерина Долгих.

Что посмотреть в горном парке Рускеала:

мраморный каньон;

подземная Рускеала (только с экскурсоводом);

дорога горных мастеров. Здесь можно увидеть подземное озеро и Итальянский карьер;

«Обитель ангелов» — музей деревянных скульптур, выпиленных бензопилой.

Вокруг карьера много троп с мраморной крошкой, по которым можно прогуляться. Есть и несколько смотровых площадок, с которых открывается вид на весь каньон.

Любители экстрима могут прыгнуть на тарзанке с 20-метровой скалы и прокатиться на троллее через каньон, а дайверы — погрузиться на дно озера. Там можно увидеть вагонетки, рельсы и машины, которые остались со времен выработки. Место заинтересует и кинотуристов: рускеальские водопады Ахвенкоски попали в фильмы «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».

Летом в окрестностях карьера можно покататься на квадроцикле, а зимой — на снегоходе.

Как добраться до Рускеалы?

Рускеала находится в 37 километрах от Сортавалы и в 250 километрах от Петрозаводска.

Из Петрозаводска можно доехать на машине: дорога займет около трех часов.

Из Сортавалы курсирует уникальный ретропоезд «Рускеальский экспресс» — поезд с интерьером конца XIX века. В составе три вагона — два с сидячими местами и вагон-ресторан.

Заповедник Кивач

Здесь находится водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы.

«Это не самый высокий водопад — всего чуть больше десяти метров. Но его суть не в высоте, а в том эффекте, который открытая бурлящая вода производит зимой», — уточнила Екатерина Долгих.

С водопадом Кивач связано множество легенд. Его название происходит от финского слова kiivas, что в переводе значит мощный и стремительный. Заповедник открыт для туристов круглый год: это одно из самых популярных мест Карелии.

Как добраться до заповедника Кивач?

Расстояние от Петрозаводска до заповедника составляет примерно 80 километров. Из города ходит автобус, также туда можно приехать на машине примерно за 1-1,5 часа.

Вулкан Гирвас

Это один из самых старых вулканов на Земле: его возраст оценивают в два-три миллиарда лет. Считается, что в те времена вулкан был активен, но из-за ледников и движения тектонических плит затих навсегда.

Вулкан обнаружили в 1960-х годах при строительстве гидроэлектростанции. Сейчас известно, что застывшие потоки лавы растянулись на тысячи квадратных километров и имеют оттенки от зеленого до черного. Они стали руслом для начала реки Суны, а кратер превратился в озеро.

Как добраться до вулкана Гирвас?

От Петрозаводска до вулкана чуть более 100 километров. Доехать туда можно на машине примерно за 1,5 часа.

Гора Воттоваара

Гора Воттоваара — это ландшафтный природный памятник, а также самая высокая и живописная точка Карелии. Высота горы составляет 417 метров над уровнем моря, а с ее вершины открывается вид на леса, реки и озера. С финского на русский название можно перевести как «Гора Победы».

На склонах горы можно найти мистические сейды — так называемый «карельский Стоунхендж». Это необычные каменные сооружения: небольшие пирамиды из валунов, лабиринты, которые считаются частью культуры древних саамов.

Как добраться до горы Воттоваара?

От Петрозаводска до горы Воттоваара более 260 километров. Доехать туда можно на машине: путь займет не более шести часов.

Также можно добраться на поезде до станции Гимольская или Суккозеро, это займет около восьми часов. Откуда до горы можно заказать трансфер на внедорожнике или снегоходе. Идти пешком долго и трудно, а путь займет несколько часов.

Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь

Еще одно популярное для туристов место — Валаам, остров на Ладожском озере. В переводе с финского название означает «высокая горная земля». Остров славится Валаамским монастырем, который расположен в окружении скал и лесов.

«Историки говорят, что монастырь построен в XI–XII веках. До этого на острове было языческое капище. Есть предание, что апостол Андрей поставил в этих местах крест, тем самым благословив», — Екатерина Долгих, руководитель авиамаркетинга.

Монастырь пережил пожары, революцию, оккупацию и несколько войн. Сейчас он является памятником культурного наследия. На острове можно посетить экскурсию и познакомиться с «Древлехранилищем Валаамского монастыря», которое включает в себя иконы, рукописи, предметы одежды и быта, картины, карты и старые фотографии.

Как добраться до Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря?

Остров находится в 50 километрах от Сортавалы и в 290 километрах от Петрозаводска. До Ладожского озера, которое считается первым по величине пресноводным озером в Европе, можно добраться на машине, но на сам остров доехать по земле не получится:

летом туда можно попасть на теплоходе или «метеоре» от причала Валаамского монастыря;

зимой попасть на остров можно на вертолете.

Курорт Марциальные воды

Это первый российский курорт на территории одноименного поселка, который открыли во времена Петра I. Он объединяет четыре железистых минеральных источника с разной по составу водой.

Как добраться до курорта Марциальные воды?

Курорт находится в 50 километрах от Петрозаводска. Добраться туда можно на автобусе и троллейбусе примерно за 30-40 минут.

Когда лучше поехать в Карелию?

Отдыхать в Карелии можно круглый год, но нужно учитывать, что в разное время года доступны разные развлечения.

Многие туристы приезжают туда в теплое время года ради рафтинга и озер, ведь навигация прекращается в середине сентября. Купальный сезон в Карелии короткий: с июля до первой половины августа.

«На берегах Ладожского (возле Олонца), Онежского (Петрозаводск), Сямозера, Янисъярви, Волненръярви есть отличные пляжи, в том числе песчаные, благоустроенные, рядом находятся отели и турбазы», — отметили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Температура воды в июле-августе может достигать +25 градусов в малых и средних озерах и +20 — в крупных, вроде Онежского.

«С конца мая практически до конца лета в Карелии много комаров и мошки. Кроме того, весной в Карелии линяют змеи, так что нужны высокие резиновые сапоги», — рассказал Алексей Черепахин.

Огромный плюс отдыха в Карелии зимой — там нет насекомых и большого количества туристов, зато есть интересные экскурсии, красивые виды и множество развлечений.

Чем заняться в Карелии зимой?

Покататься на лыжах.

Покататься на собачьих упряжках.

Покататься на снегоходах.

Сходить на зимнюю рыбалку.

Посмотреть северное сияние.

Где покататься на лыжах в Карелии?

Для лыжных прогулок в Петрозаводске проложена кольцевая трасса «Фонтаны». Ее протяженность составляет 15 километров, но есть удобные способы срезать маршрут. Трасса хорошо оборудована — на ней есть прокат лыж, снаряжения и места для отдыха, отметила Екатерина Долгих.

«Если речь о новичках или о семейном отдыхе, можно остановиться в спортивно-развлекательном центре "Горка" в Петрозаводске. Тут олинклюзив из активностей — лыжи, сноуборд, коньки и катание на ватрушках. Для профи больше подойдет лыжная база с креативным названием "Курган". А для фанатов хардмод-уровня будут интересны многодневные лыжные походы», — Екатерина Долгих, руководитель авиамаркетинга.

Где покататься на собачьей упряжке в Карелии?

В Карелии большое количество питомников, разводящих ездовые породы собак — хаски и аляскинских маламутов. Самый большой и знаменитый в России питомник ездовых хаски находится именно там: он называется «Талви Укко».

«Сейчас это огромный туристический центр с вотчиной карельского Деда Мороза, ледовыми городками, фермой оленей, мастер-классами, горками и кафе», — уточнила Екатерина Долгих.

Где покататься на снегоходах?

Без снегоходов жители и туристы не смогут добраться до многих мест, поэтому взять их в прокат легко. Это можно сделать в собачьих питомниках, на базах отдыха и в отелях Петрозаводска и Сортавалы, а также в национальных парках. Арендовать снегоход можно как на несколько часов, так и на несколько дней.

Куда отправиться на зимнюю рыбалку

Самое любимое время рыбаков для зимней ловли — первая половина декабря и конец зимы. Лучшим местом для рыбалки считается Ладожское озеро.

~60 видов рыб можно поймать в Ладожском озере, в том числе щуку, форель, судака, плотву, леща, голавля и густеру.

Большинство баз отдыха расположены у рек или озер. Все нужное оборудование для подледной ловли можно взять в прокат.

Где посмотреть северное сияние?

Северное сияние лучше всего смотреть у берегов Белого моря. Поймать это редкое природное явление можно в морозную и ясную погоду в местах, где как можно меньше освещения — желательно выехать подальше за город.

Где отдохнуть с детьми в Карелии?

Во время зимнего отдыха с детьми стоит посетить резиденции Дедов Морозов, которых в Карелии целых три — Талви Укко, Дед Халла (обе резиденции — в поселке Чална) и Паккайне (в Олонце). А с детьми постарше можно отправиться в аутентичные деревни Кинерма или Рубчойла.

В Петрозаводске можно сходить в Дом кукол, Театр кукол и Музей морского клуба «Полярный Одиссей». Также не стоит обходить вниманием зоокомплекс «Три медведя», который находится недалеко от Петрозаводска.

«Там можно увидеть диких животных, которых местные жители спасли и выходили. Тех, кто не смог вернуться в дикую природу, оставили в зоокомплексе», — Екатерина Долгих, руководитель авиамаркетинга.

В Национальном музее Карелии, Музее изобразительных искусств и музее Кижи также проводят занятия и экскурсии для детей.

«Туристы с детьми часто включают в свои маршруты исторический парк "Бастионъ", где есть экспозиции, посвященные каменному веку, викингам, военной истории», — уточнили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Еще одно место, которое стоит посетить с детьми, — экопарк «Долина водопадов».

«Экскурсия по нему включает в себя путешествие по экотропе, погружение в культуру саамов и дегустацию оригинальной карельской кухни. Экотропа — тропа длиной два километра, которая пролегает вдоль каскада водопадов», — отметил Юрий Кузнецов.

Какие необычные угощения можно попробовать в Карелии?

Гастротуристы в Карелии тоже не будут скучать: в кафе и ресторанах широко представлена национальная кухня. Например, калитки (ржаные пирожки с северными ягодами — морошкой и брусникой) и лохикейтто (сливочная уха).

«Что до экзотики, то она в деталях. Например, блюда приправлены мхом определенного вида или березовыми почками, в рыбный пирог калакукко добавлено сало, в меню аутентичных напитков можно увидеть топленое молоко с черемухой или чай с ламинарией», — отметили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

К необычным блюдам можно отнести блины-сульчины с начинкой из каши, а непривычным компонентом блюд станет брюква — гибрид репы и капусты.

Какие сувениры привезти из Карелии?

Только в Карелии добываются малиновый кварц и шунгит, поэтому любой сувенир из этих минералов станет отличным подарком на память для родных и друзей.

Что привезти домой из Карелии: