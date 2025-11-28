Турбизнес ищет альтернативы забуксовавшему иностранному мессенджеру

В последние дни все больше жалоб на работу мессенджера WhatsApp*, в том числе от туристов и представителей турбизнеса. «Фото и документы не прогружаются, сообщения доходят с опозданием, иногда очень большим», – отмечают пользователи. Нарекания возникают у жителей разных регионов – Москвы, Московской области, Краснодарского края, Калининградской области и других. При этом о каких-либо ограничениях на работу американского мессенджера не сообщалось (редакция направила запрос в Роскомнадзор с предложением прокомментировать, что происходит).

Ситуация вынуждает представителей турбизнеса использовать VPN или переводить коммуникации на другие площадки. Вот что рассказывают участники профессионального сообщества «Редколлегия B2B»: «С VPN работает. Попутно ищем другие мессенджеры. Телеграм пока фурычит», «Торможение адовое. С партнером ушли в VK. Но рабочие группы будем вести так же, как и всегда, в “телеге”».

Некоторые турагенты подготовились к проблемам заранее:

«Давно установлены все существующие. И все туристы дублируются во всех мессенджерах». «У нас в регионе более развит Телеграм. В нем вся рабочая переписка, все клиенты сами его выбирают для сообщений. Бывают запросы через WhatsApp, но единичные и крайне редкие. Никаких проблем не вижу», – делится информацией турагент из Пермского края.

Пользователи грустно предрекают: песенка WhatsApp, похоже, в нашей стране спета. И наиболее явные альтернативы сегодня – это Телеграм (но очевидный минус его в том, что действуют ограничения на звонки) и национальный мессенджер Max. «По Максу за границу часто звоню, все суперреально – его же не блочат», – отмечает один из турагентов. «Все рабочие звонки делаем по Максу. Качество действительно хорошее, работаем параллельно порой по часу и более на созвонах», – подтверждает его коллега. «Туристы меня стали находить в Максе, они очень активно мне там пишут, и вообще – я за то, чтобы отключили WhatsApp и Телеграм, потому что работают они ужасно», – говорит краснодарский турагент Ирина Дуцова.

Что касается иностранных мессенджеров, в частности Телеграма, то работать с ними нужно осторожно. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, несмотря на то, что ответственности за переписку в WhatsApp или Телеграме с клиентом и даже заключение договора для туризма нет, существуют ограничения: «Нельзя вести сбор персональных данных через сервисы, серверы которых находятся за пределами РФ. Поэтому рекомендовано сбор данных осуществлять через свой сайт, электронную почту, иные сервисы, серверы которых находятся на территории РФ. И сервисы должны быть российскими».

Ранее мы написали, что турагенты потянулись за клиентами в мессенджер Max, но там пока тихо.

* – принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.