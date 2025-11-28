Когда в Великих Луках введут туристический налог

В Великих Луках введут туристический налог для организаций размещения. В группе городской Думы в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что это произойдет с 1 января 2026 года.

© РИА "ФедералПресс"

«Вводится туристический налог на территории Великих Лук с 1 января 2026 года», – говорится в сообщении.

Платить налог будут все организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги размещения: гостиницы, отели и хостелы. Власти подчеркнули, что это стратегическое решение, направленное на создание комфортной среды для гостей города.

Поступающие средства будут направлять на благоустройство туристических зон, развитие навигации, реставрацию объектов культурного наследия и организацию новых событийных мероприятий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что более 260 тысяч туристов побывали в Пскове за последние 9 месяцев.