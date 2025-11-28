Туристический налог в России по итогам года принесет около 5 млрд рублей

Сумма поступлений денежных средств от сбора туристического налога в России составит примерно 5 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, в настоящее время турналог введен в более 60 субъектах Российской Федерации и около 3 тыс. муниципалитетах.

«На мой взгляд, решение [о введении туристического налога] правильное, сбалансированное, потому что позволяет дефицитным муниципальным бюджетам получать дополнительные ресурсы на благоустройство своих территорий», – сказал Вахруков.

По мнению замминистра, средства, получаемые бюджетами от сбора данного налога, необходимо направлять на поддержание внешнего облика городов. Это повысит комфорт для туристов.

Туристический налог был введен с 2025 года в результате преобразования курортного сбора, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным федеральному закону от 12 июля 2024 года. Муниципалитеты самостоятельно определяют необходимость его введения и устанавливают ставки. Средства от сбора поступают в местные бюджеты.

Ранее Минфин России допустил введение туристического налога для домов в 2026 году.