В Екатеринбурге презентовали онлайн-путеводитель для туристов

Онлайн-путеводитель по Екатеринбургу для туристов презентовали на форуме «Города России-2025». Новинку представил на заседании координационного совета по туризму при правительстве региона заместитель главы города Сергей Плахотин.

© РИА Новости

«До сих пор у нас не было единого сайта, который был точкой входа для российских граждан, которые могли бы на этом сайте узнать о Екатеринбурге. Этот сайт, по сути, конструктор, котором будет вся информация для гостей нашего города», – пояснил вице-мэр.

На сайте можно посмотреть маршруты от гостиницы до интересующей туриста достопримечательности, афишу мероприятий, меню заведений общественного питания, прайс-лист гостиниц и других мест размещения.

«Мы уверены в том, что этот инструмент нам позволит привлечь в Екатеринбург значительное количество гостей», – убежден Сергей Плахотин.

Он отметил, что за 10 месяцев текущего года количество гостей Екатеринбурга уже превысило показатели 12 месяцев 2024-го.

