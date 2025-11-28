«Эльбрус» первым среди горнолыжных курортов Кавказа внедрил кэшбек по картам «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) запускает на высокогорном курорте "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) возврат стоимости покупки обратно на карту. Нововведение заработает с 1 декабря, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"Мы одними из первых внедрили на наших курортах проход через турникеты по банковской карте, а также оплату по QR-коду. Активно тестируем ИИ-решения для повышения качества сервисов", - отметил заместитель гендиректора Кавказ. РФ Рустам Тапаев.

Система появится на курорте "Эльбрус" с 1 декабря. 10% от стоимости покупки вернут обратно на карту при покупке ски-пасса на официальном сайте курорта и оплате через систему быстрых платежей (СБП). Нововведение будет действовать также на "Мамисоне" и "Ведучи". Акция с кешбэком продлится с до 30 апреля 2026 года. Максимальная сумма кешбэка составит 2 тыс. рублей.

Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал первым в стране 1 ноября. Открыта высокогорная зона катания на высотах 3 500 - 3 847 м. Остальные трассы будут запускаться постепенно по мере наступления минусовых температур. "Эльбрус" сегодня - единственный курорт на юге России, где можно покататься на лыжах и сноуборде. С 4 по 7 декабря здесь пройдет большой праздник открытия горнолыжного сезона России.