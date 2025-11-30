Горнолыжный сезон в России: куда поехать и сколько стоит зимний отдых

В России скоро начинается горнолыжный сезон: обычно он стартует в декабре, хотя в некоторых регионах снег появляется раньше. Интерес к зимнему отдыху остаётся высоким — поездки бронируют заранее, несмотря на рост цен. Куда поехать зимой и сколько стоит отдых: горнолыжные курорты без переплат - об этом подробнее на сайте Туристас.

Чаще всего туристы выбирают Красную Поляну с её развитой инфраструктурой и обновлёнными трассами. Для более доступного отдыха подходят Архыз, Домбай, Приэльбрусье и Кировск. В Сибири и на Алтае популярны Шерегеш, который открыл сезон одним из первых, и Манжерок, ставший комфортным семейным курортом. Помимо них, туристы едут в Белокуриху, на сахалинский «Горный воздух» и уральские курорты.

По бронированиям лидирует Сочи, а на Новый год чаще выбирают загородные дома в Архызе и Шерегеше. Даты открытия склонов различаются: на Кавказе сезон начинается 1 декабря, на «Розе Хутор» — 19 декабря, а сахалинский курорт запускается к середине месяца. Цены на отдых выросли примерно на 15%. В Красной Поляне номер в «тройке» может стоить до 25 тысяч, поэтому многие выбирают квартиры. На «Розе Хутор» ски-пасс — от 5 тысяч, прокат — от 2,7 тысячи.

В Манжероке прогулочные билеты стоят от 1200 рублей, тюбинг — 800, а дневной бюджет — около 8 тысяч; детям до 10 лет ски-пасс бесплатный. Перед поездкой рекомендуют оформлять страховку, так как чаще всего она нужна из-за травм или болезней. Экономить помогают ранние бронирования, выбор жилья не у подъёмников, сравнение цен на прокат и поиск акций курортов.